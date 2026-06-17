Wegen der Invictus Games: Reisen Meghan und Harry mit den Kindern nach Großbritannien?

Im Juli 2027 sollen die Invictus Games im britischen Birmingham stattfinden. Es wird erwartet, dass Prinz Harry im kommenden Monat vor Ort einen Countdown einläutet und dazu erstmals seit mehreren Jahren die ganze Familie mit nach Großbritannien bringt.
Es wird erwartet, dass Prinz Harry (41) im Juli nach Großbritannien reist, um einen Countdown zu den Invictus Games einzuläuten, die vom 10. bis 17. Juli 2027 in Birmingham stattfinden. Jetzt wird bekannt, dass der jüngere Sohn von König Charles III. (77), der in den USA lebt, erstmals seit Jahren wieder mit seiner gesamten Familie nach Großbritannien reisen könnte. Die von Harry ins Leben gerufenen Spiele für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten sind für den Prinzen eine Herzensangelegenheit.