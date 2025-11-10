Wegen der Bearbeitung einer Rede: US-Präsident Trump droht BBC mit Milliardenklage

Die BBC steht nach den Rücktritten von zwei Führungskräften unter Druck – der US-Präsident droht mit rechtlichen Schritten.
US-Präsident Donald Trump hat der weltbekannten Rundfunkanstalt BBC wegen der Bearbeitung einer Rede vom 6. Januar 2021 mit einer Milliardenklage gedroht. Das berichten die BBC und mehrere US-Medien unter Berufung auf einen Brief der Anwälte des US-Präsidenten. Die Rundfunkanstalt teilte bereits am Nachmittag mit, sie habe ein Schreiben erhalten, in dem Trump rechtliche Schritte angedroht habe. Die BBC teilte mit, das Schreiben zu prüfen, eine Antwort folge zu gegebener Zeit.