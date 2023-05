1 Julia Bosch ist Redakteurin im Lokalressort dieser Zeitung. Am Mittwoch wäre ihre Panama-Reise zu Ende gegangen. Doch jetzt ist völlig unklar, wie sie nach Hause kommt. Foto:

Weltweit werden Flüge gestrichen, Grenzen geschlossen. Julia Bosch aus Stuttgart sitzt in einem kleinen Ort in Panama fest. Busse in die Hauptstadt fahren nicht mehr. Ihre Angst: Macht der einzige Supermarkt im Dorf auch bald zu?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Gestern haben Julia Bosch und ihre Reisetruppe noch über die absurde Situation gelacht, in der sie gelandet sind. „Aber heute ist die Stimmung eher schlecht“, sagt die 28-Jährige. Normalerweise lebt Bosch in Stuttgart und arbeitet in der Lokalredaktion dieser Zeitung. Seit knapp drei Wochen reist sie mit drei Freunden durch Panama. Am Montagnachmittag sitzt Bosch in einem Hostel in Santa Cantalina, einem kleinen Surferdorf an der Südküste des Landes und telefoniert per Whatsapp-Call mit Deutschland.