Stadtbahnunfall in Ostfildern Von U8 erfasst – 16-jähriger Radfahrer ringt mit dem Tod

Ein 16 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist am Dienstagnachmittag in Ostfildern unterwegs und will an einem Bahnübergang die Stadtbahngleise überqueren. Dabei übersieht er wohl eine Bahn und wird erfasst.