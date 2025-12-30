Wegen Coming-out? : Negativ-Bewertungen zu Stranger Things häufen sich

Zur zweiten Hälfte der fünften und letzten Staffel von "Stranger Things" häufen sich schlechte Bewertungen bei einer Online-Plattform. Der Grund ist eine Szene, in der sich Will Byers (Noah Schnapp) gegenüber seinen Freunden outet - aber nicht nur.

Mit seiner fünften und letzten Staffel hat "Stranger Things" ungeahnte Tiefen erreicht. Zumindest auf der einflussreichen Review-Plattform "Rotten Tomatoes". Während die Bewertungen professioneller Kritiker mit 84 positiver Stimmen dort immer noch gut ausfallen, sieht das beim breiten Publikum anders aus. Nur 56 Prozent der Reviews sind wohlwollend. Vor allem die am 26. Dezember gestartete zweite Staffelhälfte kommt schlecht an. Als nur der im November angelaufene erste Teil verfügbar war, lag der Schnitt noch im 70er-Bereich.

So negativ fiel das Feedback der User in der Geschichte von "Stranger Things" noch nie aus. Zum Vergleich: Staffel drei war mit 86 Prozent positiver Nutzerrückmeldungen die bisher schwächste Season.

Drehbücher so schlecht wie nie?

Woran liegt der Absturz in der Gunst des Publikums? Das Drehbuch sei so schlecht wie noch nie, lautet der Tenor in den Kritiken bei "Rotten Tomatoes" oder in sozialen Medien. Es werden zu viele unnötige neue Figuren und Handlungsstränge eingeführt, heißt es. Die Dialoge erklären zu viel Offensichtliches.

Eine Folge steht besonders deutlich in der Kritik: Die siebte und damit vorletzte Episode "Die Brücke". Bei der Plattform "IMDb" ist sie mit einer Bewertung von 5,4 von 10 möglichen Punkten die schwächste "Stranger Things"-Folge überhaupt.

Kontroverse um Wills Outing in Folge 7

In "Die Brücke" outet sich Will Byers (Noah Schnapp, 21) in einem langen Monolog gegenüber seinen Freunden als homosexuell. Dieser Moment wurde etwa auf X von etlichen Nutzerinnen kritisiert. X-Besitzer Elon Musk (54) schrieb etwa: "Das ist völlig unnötig und wird einem Publikum aufgezwungen, das einfach nur simple Science-Fiction genießen möchte".

Andere User schauten differenzierter hin. Sie kritisierten nicht die Tatsache, dass Will schwul ist, dies sei ohnehin ein offenes Geheimnis seit Staffel eins. Sie ärgerten sich vielmehr darüber, dass sein Monolog die Handlung bremse, bevor es zum großen Showdown mit Vecna komme.

Andere Kommentatoren auf "Rotten Tomatos" lobten hingegen Wills Outing und bezeichneten es als bedeutsam für die Figuren der Serie.

Dass die letzte Staffel einer ansonsten gefeierten Serie in der öffentlichen Wahrnehmung abfällt, ist übrigens kein neues Phänomen. Die Fans bauen Erwartungen auf und legen sich Theorien für das Ende zurück, die kaum befriedigt werden können. Dieser Fluch traf schon "Game of Thrones" oder "Lost".