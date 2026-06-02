Wegen Co-Star Jason Sudeikis: Hannah Waddingham deutet Spannungen am Ted Lasso-Set an

Die vierte Staffel von "Ted Lasso" stellt der Streamingdienst Apple TV ab dem 5. August zur Verfügung. Kurz vor der Rückkehr der Erfolgsserie sorgt Hannah Waddingham (51) für Gesprächsstoff. Die britische Schauspielerin, die die Fußballklubbesitzerin Rebecca Welton verkörpert, sprach gegenüber "Variety" offen über ihr Verhältnis zu Hauptdarsteller Jason Sudeikis (50) und gab dabei einen Hinweis auf Reibungen hinter den Kulissen.

"Eine Art Hassliebe" "Es gibt immer ein gewisses Maß an Kompromissbereitschaft innerhalb einer Szene, das liegt an Sudeikis' Arbeitsweise", erklärte sie in dem Interview. "Er hört es im Raum, und dann feilen wir daran. Bei ihm muss man flexibel sein. Wir haben eine Art Hassliebe, weil er ständig in letzter Minute Änderungen vornimmt." Zuvor war bereits spekuliert worden, dass Sudeikis auch zur Verzögerung der dritten Staffel beigetragen haben soll. Der Darsteller und Co-Autor habe angeblich endlose Drehbuchänderungen vorgenommen.

Darum liebt sie die Serie trotzdem

Bei aller Spitze ließ Waddingham keinen Zweifel daran, wie sehr sie an der Produktion hängt. Am liebsten würde sie bis ins hohe Alter dabei bleiben, verriet sie: "Ich würde es machen, bis ich mit 80 am Rollator laufe, ich liebe es." Sie schwärmte von ihrer Figur und von der Arbeit im Autorenteam rund um Sudeikis, die sie mit einer "fein abgestimmten Maschine" verglich. Sie liebe "die positive Botschaft" der Serie und hob insbesondere das gute Verhältnis zu Schauspieler Brett Goldstein (45) hervor, mit dem sie sich regelmäßig austausche.

Mit der dritten Staffel im Jahr 2023 war die Comedy-Serie eigentlich abgeschlossen. Doch nun gibt es noch eine weitere Season mit einem besonderen Dreh. Apple TV kündigte dazu an: "In der vierten Staffel kehrt Ted nach Richmond zurück und nimmt sich seiner bislang größten Herausforderung an: Er wird Trainer eines Frauenfußballteams der zweiten Liga. Im Verlauf der Saison lernen Ted und sein Team, mutig neue Wege zu gehen und Chancen zu ergreifen, die sie sich vorher nie zugetraut hätten." Ein Trailer gab Ende April einen ersten Einblick. "Willkommen zurück, Coach. Schade, dass du einen Haufen Mädchen trainierst, du Trottel!", beschimpfte darin ein älterer, männlicher Einwohner von Richmond die Hauptfigur.