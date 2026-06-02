Wegen Co-Star Jason Sudeikis: Hannah Waddingham deutet Spannungen am Ted Lasso-Set an

Vor dem Comeback von "Ted Lasso" sorgt Hannah Waddingham für Aufsehen: Über Co-Star Jason Sudeikis sagt die Schauspielerin, es bestünde eine Art Hassliebe.
Die vierte Staffel von "Ted Lasso" stellt der Streamingdienst Apple TV ab dem 5. August zur Verfügung. Kurz vor der Rückkehr der Erfolgsserie sorgt Hannah Waddingham (51) für Gesprächsstoff. Die britische Schauspielerin, die die Fußballklubbesitzerin Rebecca Welton verkörpert, sprach gegenüber "Variety" offen über ihr Verhältnis zu Hauptdarsteller Jason Sudeikis (50) und gab dabei einen Hinweis auf Reibungen hinter den Kulissen.