Wegen chronischer Erkrankung: Kronprinzessin Mette-Marit: Sie geht für einen Monat in Lungen-Reha

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit setzt im Oktober größtenteils mit ihren royalen Pflichten aus, gab der Palast bekannt. Sie lässt sich in diesem Zeitraum wegen ihrer Lungenerkrankung behandeln.
Schon vor einigen Wochen gab das norwegische Königshaus bekannt, dass Kronprinzessin Mette-Marit (52) im Oktober nicht mit ihrem Ehemann, Kronprinz Haakon (52), in die USA reisen wird. Als wurde Grund ihre chronische Lungenerkrankung angegeben. Jetzt hat der Palast verkündet, dass Mette-Marit im kommenden Monat mit ihren royalen Pflichten aussetzt und sich ganz auf die Behandlung und ihre Gesundheit konzentrieren wird.