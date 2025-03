Wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung: Anklage gegen Klimagruppe „Letzte Generation“ erhoben

Germanwings-Katastrophe „Für immer und ewig in unseren Herzen“

Weiße Rosen, Glockengeläut und Gebete: Angehörige und Freunde trauern um die Opfer des Germanwings-Absturzes am 24. März 2015. Weiße Rosen erinnern in Le Vernet an das mutwillig herbeigeführte Desaster.