Wegen Bauprojekt: Ex-Bürgermeister legt Beschwerde gegen Nachfolger ein

Ein Bauprojekt wurde abgelehnt – und Johannes Buchter ist damit nicht einverstanden. Er findet: Die Gemeinde hätte in öffentlicher Sitzung darüber sprechen müssen.
Es passiert selten, dass ein ehemaliger Bürgermeister gegen seinen Nachfolger eine Dienstaufsichtsbeschwerde einlegt. Doch genau das ist in Gäufelden geschehen. Johannes Buchter, von 2003 bis 2019 Rathauschef in der Gemeinde, hat beim Regierungspräsidium Stuttgart (RP) Beschwerde eingereicht - gegen den amtierenden Bürgermeister Benjamin Schmid und gegen Landrat Roland Bernhard.