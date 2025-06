Doechii wurde bei den BET Awards als beste Hip-Hop-Künstlerin geehrt und nutzte ihre Dankesrede für einen eindringlichen Appell gegen Trumps Militäreinsatz gegen Demonstranten in Los Angeles.

Während in den Straßen von Los Angeles Proteste mit dem Einsatz von Militärkräften eskalierten, wurden am Montagabend im Peacock Theater die diesjährigen BET Awards verliehen. Rapperin Doechii (26) nutzte ihre Dankesrede für einen eindringlichen Appell gegen die militärische Unterdrückung von Demonstranten.

Nachdem Doechii als beste weibliche Hip-Hop-Künstlerin ausgezeichnet wurde - ihr erster BET-Award - richtete sie ihren Fokus auf die aktuellen Geschehnisse nur wenige Kilometer vom Veranstaltungsort entfernt und kritisierte die Trump-Regierung scharf dafür, dass sie militärische Einheiten gegen friedliche Proteste einsetzt. "Es gibt rücksichtslose Angriffe, die in unseren Gemeinden Angst und Chaos verbreiten - alles im Namen von Recht und Ordnung", sagte Doechii. "Trump nutzt Militärkräfte, um eine Demonstration zu stoppen. Überlegt euch mal, was das für eine Regierung ist, wenn bei jeder Ausübung unseres demokratischen Rechts auf Protest Militär gegen uns eingesetzt wird. Was für eine Regierung ist das?"

US-Präsident Donald Trump (78) hatte während der Proteste Tausender Menschen gegen die Einwanderungsrazzien der Behörde ICE die Nationalgardisten nach Los Angeles geschickt. Die Demonstranten blockierten unter anderem die Autobahn 101, nur wenige Kilometer von den BET Awards entfernt.

Eindringliche Worte von Doechii

Doechiis Worte fanden großen Anklang im Saal, bevor die "Anxiety"-Rapperin hinzufügte: "Menschen werden aufgespürt und von ihren Familien getrennt, und ich finde, dass es meine Verantwortung als Künstlerin ist, für alle Unterdrückten zu sprechen - für Schwarze Menschen, für Latinos, für Transpersonen, für die Menschen in Gaza. Wir alle verdienen es, in Hoffnung und nicht in Angst zu leben. Und ich hoffe, dass wir, meine Brüder und Schwestern, zusammen gegen Hass stehen und dagegen protestieren."