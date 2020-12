Unfall auf B14 bei Waiblingen Sprinter kracht in Renault – B14 für eineinhalb Stunden gesperrt

Ein Sprinter-Fahrer kracht am Dienstagnachmittag auf der B14 bei Waiblingen in Fahrtrichtung Stuttgart in einen Renault, der sich daraufhin überschlägt. Der Renault-Fahrer wird leicht verletzt, es kommt zu massiven Verkehrsbehinderungen.