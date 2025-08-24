Wegen Arbeiten an B10/B14: Autofahrern droht Wochenbeginn mit Staus

Das Landratsamt Rems-Murr muss ein Regenrückhaltebecken an der Ausfahrt der B10 zur B14 reinigen. Dafür wird von Montag, 25., bis Mittwoch, 27. August, eine Spur auf der B10 gesperrt.
Autofahrer und Autofahrerinnen müssen sich gleich zu Beginn der Woche auf Behinderungen einstellen, wenn sie von der Bundesstraße 10 abfahren und auf der B14 Richtung Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) unterwegs sind. Denn laut einer Mitteilung des Landratsamts Rems-Murr muss von Montag, 25. August, bis zum Mittwoch, 27. August, wegen Arbeiten kurz vor der Daimlerbrücke eine Fahrspur gesperrt werden.