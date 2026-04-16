Wegen Angriffs mit Schusswaffe: Tribute von Panem-Darsteller Ethan Jamieson festgenommen

Schwere Vorwürfe gegen Ethan Jamieson: Der "Tribute von Panem"-Darsteller soll drei Männer mit einer Schusswaffe angegriffen haben. Der ehemalige Kinderstar wurde festgenommen und sitzt bis zu seiner Anhörung Ende April hinter Gittern.

Ethan Jamieson (37), der durch seine Rolle als Tribut aus Distrikt 4 im ersten "Die Tribute von Panem"-Film bekannt wurde, befindet sich in Raleigh, North Carolina, in Polizeigewahrsam. Dem ehemaligen Kinderstar wird laut Informationen des Magazins "People" vorgeworfen, am 23. März drei Männer mit einer 9-mm-Handfeuerwaffe angegriffen zu haben.

Aus dem entsprechenden Polizeibericht geht demnach hervor, dass Zeugen die Beamten am Abend des Vorfalls gegen 21:52 Uhr wegen Schüssen alarmierten. Ein Opfer gab an, dass ein unbekannter Verdächtiger auf einem E-Bike während der Fahrt auf sein Fahrzeug geschossen habe. Zum Zeitpunkt des Angriffs befanden sich zwei weitere Personen im Wagen. Die Ermittlungen der Polizei von Raleigh führten schließlich zu Jamieson, der verdächtigt wird, den Schuss in Richtung des Fahrzeugs abgegeben zu haben.

Die Festnahme erfolgte am 8. April. Jamieson wird in drei Fällen wegen tätlichen Angriffs mit einer tödlichen Waffe in Tötungsabsicht angeklagt. Bei einem ersten Gerichtstermin am 9. April wurde ihm die Freilassung auf Kaution verweigert. Er verbleibt somit bis zu seiner nächsten Anhörung, die für den 30. April angesetzt ist, in Haft.

Immer wieder Konflikte mit der Justiz

Es ist nicht der erste Vorfall, der Jamieson mit der Justiz in Konflikt bringt. Bereits im März 2025 wurde er in Raleigh wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen. Die Ironie der zeitlichen Abläufe ist dabei besonders auffällig: Jamieson wurde am 26. März für dieses vorangegangene Vergehen verurteilt - nur drei Tage nach dem mutmaßlichen Schusswaffenangriff, für den er sich nun verantworten muss.

Neben seiner Rolle in der "Hunger Games"-Reihe war der ehemalige Kinderdarsteller unter anderem in Episoden von "One Tree Hill" und "Justified" zu sehen. In den letzten Jahren war es jedoch beruflich ruhig um den Schauspieler geworden.