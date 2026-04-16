Wegen Angriffs mit Schusswaffe: Tribute von Panem-Darsteller Ethan Jamieson festgenommen

Schwere Vorwürfe gegen Ethan Jamieson: Der "Tribute von Panem"-Darsteller soll drei Männer mit einer Schusswaffe angegriffen haben. Der ehemalige Kinderstar wurde festgenommen und sitzt bis zu seiner Anhörung Ende April hinter Gittern.
Ethan Jamieson (37), der durch seine Rolle als Tribut aus Distrikt 4 im ersten "Die Tribute von Panem"-Film bekannt wurde, befindet sich in Raleigh, North Carolina, in Polizeigewahrsam. Dem ehemaligen Kinderstar wird laut Informationen des Magazins "People" vorgeworfen, am 23. März drei Männer mit einer 9-mm-Handfeuerwaffe angegriffen zu haben.