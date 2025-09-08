Wegen Ablehnung von Donald Trump: Militärakademie sagt Award-Zeremonie für Tom Hanks ab

Die renommierte US-Militärakademie West Point hat die geplante Verleihung einer prestigeträchtigen Auszeichnung an Schauspieler Tom Hanks kurzfristig abgesagt - offenbar aus politischen Gründen.
Eigentlich sollte Oscarpreisträger Tom Hanks (69) am 25. September den prestigeträchtigen Sylvanus Thayer Award der US-Militärakademie West Point erhalten. Doch daraus wird vorerst nichts. Die Alumni-Vereinigung der berühmten Militärschule hat die Zeremonie kurzfristig abgesagt - offenbar aus politischen Gründen.