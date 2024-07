Wegbereiter für farbige Models: Soap-Star und Model Renauld White im Alter von 80 Jahren verstorben

1 Model und Seifenopern-Star Renauld White ist im Alter von 80 Jahren verstorben. Foto: IMAGO/Avalon.red

Er ebnete den Weg für farbige Models: Nun ist Renauld White im Alter von 80 Jahren verstorben. Ein langjähriger Weggefährte erinnert an Whites' Erfolge.











Model und Seifenopern-Star Renauld White (1943-2024) ist tot. Der Schauspieler, der unter anderem zwei Jahre lang in der US-amerikanischen Seifenoper "Springfield Story" mitwirkte, verstarb bereits am Mittwoch, 26. Juni, im Alter von 80 Jahren in einem Hospiz in Manhattan. Das gab Whites langjähriger Freund, Modedesigner Jeffrey Banks (68), im Gespräch mit dem amerikanischen Modemagazin "Women's Wear Daily" bekannt. Auf die Todesursache ging der Modedesigner nicht weiter ein.