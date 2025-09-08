Wegbereiter der Elbphilharmonie: Christoph von Dohnányi ist tot: NDR trauert um den Dirigenten

"Er war ein Visionär und Wegbereiter der Elbphilharmonie, dessen Einfluss wir weiterhin mit großer Dankbarkeit und Respekt anerkennen": Der NDR würdigt den Dirigenten Christoph von Dohnányi, der mit 95 Jahren verstorben ist.
Nach dem Tod von Christoph von Dohnányi (1928-2025) würdigt der NDR den Dirigenten. Der ehemalige Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters starb im Alter von 95 Jahren in München. NDR-Intendant Hendrik Lünenborg erklärte laut einer Mitteilung: "Christoph von Dohnányi war eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des internationalen Musiklebens. Sein Tod ist ein großer Verlust."