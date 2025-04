Weg mit den Hipster-Vibes: Lässiges Comeback: Bradley Cooper bringt den Man-Bun zurück

1 Bradley Cooper am Set seines neuen Films "Is This Thing On?" mit stylischem Man-Bun. Foto: Janet Mayer/INSTAR/ddp images

Bradley Cooper bringt eine Frisur zurück, die zuletzt 2015 unter seinen Kollegen so richtig angesagt war. So interpretiert der Hollywoodstar den Man-Bun jetzt neu.











Bradley Cooper (50) bringt eine Frisur zurück, die zuletzt vor circa zehn Jahren ihren trendigen Höhepunkt hatte. Der Schauspieler und Regisseur hat sich in New York am Set seines aktuellen Filmprojekts "Is This Thing On?" mit einem stylischen Man-Bun gezeigt. Seine mittellangen welligen Locken hatte der Hollywoodstar dazu zu einem lässigen Mini-Dutt am Hinterkopf zusammengebunden.