Anderthalb Jahre nach ihrem Ausstieg bei "Scream 7" bricht Jenna Ortega (22) ihr Schweigen. Lange hieß es, Terminkonflikte mit ihrer Erfolgsserie "Wednesday" seien schuld an ihrem Aus gewesen. Doch jetzt hat die Schauspielerin im Gespräch mit dem Magazin "The Cut" den wahren Grund für ihren Abschied aus dem Horrorfranchise verraten.

Jenna Ortega bestätigt jetzt, was viele ohnehin schon vermutet hatten: Ihr Ausstieg hing mit der Entlassung von Melissa Barrera (34) zusammen. Barrera, die in "Scream 5" und "Scream 6" ihre Schwester gespielt hatte, wurde gefeuert, nachdem sie sich in den sozialen Medien kritisch zum Gaza-Konflikt geäußert und von einem "Genozid" an den Palästinensern gesprochen hatte. Nur einen Tag nach ihrem Rauswurf stieg auch Jenna Ortega aus.

Lesen Sie auch

"Das Ding mit Melissa passierte, und alles fiel auseinander", sagte Ortega jetzt zu "The Cut". "Es hatte weder mit Geld noch mit meinem Terminkalender zu tun", stellte sie klar.

Auch Abschied der Regisseure spielte eine Rolle

Jenna Ortegas Ausstieg hatte aber nicht nur mit dem Rauswurf Barreras zu tun. Schon im Sommer 2023 hatten die Regisseure Matt Bettinelli-Olpin (47) und Tyler Gillett (43) der "Scream"-Reihe den Rücken gekehrt. Das Duo hatte die Teile fünf und sechs inszeniert, in denen Ortega und Barrera als die Carpenter-Schwestern zu sehen waren. Für "Scream 7" kam es dann zu Terminüberschneidungen mit ihrem gemeinsamen Film "Abigail", in dem übrigens auch Barrera eine Hauptrolle spielt.

"Ohne das Regieteam und die Leute, mit denen ich bei den letzten Filmen so gern gearbeitet habe, hat sich 'Scream 7' für mich einfach nicht wie der richtige nächste Schritt angefühlt", sagte Ortega im Interview mit "The Cut".

"Scream 7" soll am 27. Februar 2026 in die US-amerikanischen Kinos kommen. Regie führt Kevin Williamson (60), der das Drehbuch für den ersten Film der Slasher-Saga von 1996 verfasst hatte. Mit Courteney Cox (60) kehrt ein weiteres Urgestein zurück. Neve Campbell (51) ist ebenfalls wieder dabei, nachdem sie in Teil sechs aufgrund gescheiterter Gehaltsverhandlungen ausgesetzt hatte.