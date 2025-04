Das Warten hat bald ein Ende: Mit einem neuen Teaser-Trailer hat Netflix den Starttermin zur zweiten Staffel der Comedy-Horror-Serie "Wednesday" bekanntgegeben. Die neuen Folgen zum "Addams Family"-Spin-off werden in zwei Teilen veröffentlicht.

Der erste Teil erscheint am 6. August, Teil zwei folgt am 3. September, wie es auch auf der offiziellen Fan-Webseite von Netflix "Tudum" heißt. Hauptdarstellerin Jenna Ortega (22), die auch als Produzentin an Staffel zwei beteiligt ist, erklärt zu ihrer Rückkehr in die Rolle: "Wednesday Addams ist eine der coolsten Figuren aller Zeiten. Die Gelegenheit zu bekommen, sie einmal zu spielen, war unglaublich, und dann wieder in das Kostüm zu schlüpfen, macht so viel Spaß." Jemanden zu spielen, der so viel intelligenter sei, als man selbst es jemals sein werde, sei "ziemlich lustig und seltsam und unterhaltsam".

Zweite Staffel "Wednesday": Darum geht's

Wednesday wird in Staffel zwei an die Nevermore Academy zurückkehren. Laut Netflix wird sie dabei von ihrem kleinen Bruder Pugsley (Isaac Ordonez, 16) begleitet. Und auch ihre Eltern, Morticia (Catherine Zeta-Jones, 55) und Gomez Addams (Luis Guzmán, 68), werden auf dem Campus präsent sein - "eine seltene neue Form der Folter für die unabhängige Amateurdetektivin", heißt es in der Ankündigung.

Schöpfer Miles Millar erklärt in einem Statement: "Nichts ist in Staffel zwei so, wie es scheint. Wednesday denkt, dass sie Nevermore kennt. Es ist das erste Mal, dass sie freiwillig in eine Schule zurückkehrt. Doch sobald sie wieder dort ist, läuft nichts so, wie sie es erwartet hat. Sie glaubt, dass sie alles unter Kontrolle hat, dass sie weiß, wo alle Leichen begraben sind, aber das stimmt nicht." Regisseur und ausführender Produzent Tim Burton (66) ergänzt zu einer wichtigen Rolle neben Wednesday: "Armer Pugsley. Er ist so etwas wie ein Ausgestoßener unter Ausgestoßenen, deshalb fühle ich mit ihm. Er kommt zum ersten Mal nach Nevermore, sodass wir seine Erfahrungen in der Schule kennenlernen. Jeder hat seine eigene besondere Kraft, und er ist neu in seiner eigenen. Er erforscht gerade seine neu entdeckten jugendlichen Kräfte."

Neben den Rückkehrern gibt es auch Neuzugänge im Cast, darunter Joanna Lumley (78) als Hester Frump, Morticias Mutter und Wednesdays engste Verbündete. "Die Beziehung zwischen Wednesday und Hester ist einzigartig", sagt Millar. "Man sieht ein Funkeln in den Augen der beiden, wenn sie zusammen auf dem Bildschirm zu sehen sind. Ich glaube, jeder wird sich in Hester verlieben."

Der Netflix-Hit "Wednesday" war 2022 ein echtes Phänomen. Die erste Staffel der Serie wurde dank seiner Hauptdarstellerin und dem Genre-Mix zu einer der erfolgreichsten Produktionen des Streamingdienstes überhaupt. Im Januar 2023 wurde bekannt, dass die Serie eine zweite Staffel erhalten wird.

Im Gespräch für das Branchenmagazin "Variety" erklärte Ortega im Juni 2023 über die neuen Folgen: "Es fügt sich immer noch alles zusammen, aber wir haben uns entschieden, dass wir uns mehr auf den Horror stützen möchten." Jegliche Art von romantischer Liebesgeschichte soll demnach künftig außen vor bleiben, was Ortega für großartig hält: "Wir werden gewagter, düsterer."