Zwischen Skinny und Baggy tobt seit Jahren ein Modekrieg. Jetzt macht ein dritter Schnitt das Rennen: die Goldilocks-Jeans ist die goldene Mitte zwischen beidem. Und eine Absage an den hektischen Trendwahnsinn.
In der Modewelt gibt es Kämpfe, die scheinen nie zu enden. Einer davon ist die Schlacht zwischen engen Skinny-Jeans und weiten Baggy-Modellen. Doch jetzt taucht ein neuer Kontrahent auf - oder besser gesagt ein alter Bekannter. Gerade geschnittene Jeans, weder eng noch weit, feiern nun ihr Comeback.