Philipp Förster spielt seit fast drei Jahren für den VfB Stuttgart.

Es ist noch gar nicht so lange her, da hatte Pellegrino Matarazzo auffallend viel Lob für Philipp Förster übrig. „Er macht einen sehr guten Eindruck“, sagte der Trainer des VfB Stuttgart Ende April über seinen Mittelfeldakteur, dem er eine überaus intensive Spielweise bescheinigte: „Er kann damit seine Mitspieler auch anstecken.“ Zwei Monate später spricht vieles dafür, dass Förster diese Qualitäten in der nächsten Bundesliga-Saison nicht mehr in Stuttgart unter Beweis stellen wird.