Santiago Ascacibar (links) vor dem Abflug: der VfB-Profi, der sich hier gegen Hannovers Genki Haraguchi behauptet, wieder erstklassig spielen.

Stuttgart - Der nächste Argentinier sagt dem VfB Stuttgart Adios. Emiliano Insua (Los Angeles Galaxy) ist schon weg, und Santiago Ascacibar befindet sich auf dem Sprung nach Berlin. Der Mittelfeldspieler ist sich mit Hertha BSC bereits einig – und auch die Vereine sollen sich auf eine Ablösesumme verständigt haben. Zwölf Millionen Euro plus ein Bonus fließen im Fall eines Transfers im Winter von der Spree in Richtung Neckar, weil sich der neue Hertha-Coach Jürgen Klinsmann die Vorzüge des 22-Jährigen gut in seinem Team vorstellen kann: Lauf- und zweikampfstark ist Ascacibar, der sich auf dem Stuttgarter Boulevard schnell den Ehrentitel des Gift-Gauchos erarbeitete.