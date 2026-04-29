Sie ist eines der Gesichter von "Let's Dance" - nun wagt Ekaterina Leonova einen Abstecher zur Konkurrenz und tritt bei "Schlag den Star" an. Nicht als einziger "Let's Dance"-Profi oder frühere Teilnehmerin.

Auf ProSieben kommt es am 9. Mai zu einer veritablen "Let's Dance"-Reunion. Wie der Sender heute bestätigt hat, treten an diesem Datum die "Let's Dance"-Profitänzerin Ekaterina Leonova (39) und ihre ehemalige Kollegin Isabel Edvardsson (43) beim Erfolgsformat "Schlag den Star" im Team an. Ihre Gegnerinnen? Die ehemaligen "Let's Dance"-Teilnehmerinnen Vanessa Mai (33) und Lola Weippert (30). Die "Let's Dance"-Community reagiert auf Instagram begeistert.

"Let's Dance"-Community reagiert begeistert Derzeit wirbeln beim Konkurrenzsender RTL die Prominenten in der aktuellen Staffel von "Let's Dance" über das Tanzparkett. Doch für Ekaterina Leonova war schon Ende März Schluss, mit Tanzparner Simon Gosejohann schied der Fan-Liebling frühzeitig aus. Doch das befreit "Ekat" für eine Teilnahme bei "Schlag den Star" noch während der laufenden "Let's Dance"-Staffel.

"Am 09. Mai heißt es bei 'Schlag den Star': Ekaterina Leonova und Isabel Edvardsson gegen Vanessa Mai und Lola Weippert", gab ProSieben auf Instagram bekannt. Auch Mai und Weippert, die Gegnerinnen der "Let's Dance"-Tänzerinnen, waren in dem Format von RTL bereits zu sehen. Sängerin Mai stand 2017 in Staffel zehn auf dem Parkett, wurde in der Gesamtabrechnung Zweite hinter Gil Ofarim. Moderatorin Weippert nahm 2021 teil und wurde beim Sieg von Rúrik Gíslason insgesamt Sechste.

Unter dem Ankündigungspost drücken Personen aus dem "Let's Dance"-Umfeld ihre Begeisterung aus. "Girls Team", gefolgt von einem Herz-Emoji, kommentiert etwa Jurorin Motsi Mabuse. "Wuhuu Mega", zeigt sich auch Leonovas diesjähriger Tanzpartner Gosejohann enthusiastisch.

Auch andere bekannte "Let's Dance"-Gesichter wie Renata Lusin, Alexandru Ionel oder Evgeny Vinokurov sowie die aktuelle Teilnehmerin Anna-Carina Woitschack haben für den Beitrag ein Herz dagelassen.

Ekats Ausflüge in TV-Shows

Für Ekaterina Leonova markiert ihre "Schlag den Star"-Teilnahme übrigens nicht den ersten Ausflug zur ProSieben-Sat.1-Senderfamilie. 2023 war sie bei "Das große Backen" in Sat.1 zu Gast, 2024 nahm sie an der ProSieben-Show "Destination X" teil. Ihre Heimat blieb dennoch vorwiegend RTL: Seit 2013 tanzt sie bei "Let's Dance", war zudem in Formaten der Senderfamilie wie bei VOX und im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bei "Promi Shopping Queen" oder "Wer weiß denn sowas?" zu sehen. 2019 stellte RTL die in der Ukraine geborene Tänzerin sogar als Onlineredakteurin ein, um ihr eine feste Anstellung in Deutschland zu sichern.