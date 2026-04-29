Sie ist eines der Gesichter von "Let's Dance" - nun wagt Ekaterina Leonova einen Abstecher zur Konkurrenz und tritt bei "Schlag den Star" an. Nicht als einziger "Let's Dance"-Profi oder frühere Teilnehmerin.
Auf ProSieben kommt es am 9. Mai zu einer veritablen "Let's Dance"-Reunion. Wie der Sender heute bestätigt hat, treten an diesem Datum die "Let's Dance"-Profitänzerin Ekaterina Leonova (39) und ihre ehemalige Kollegin Isabel Edvardsson (43) beim Erfolgsformat "Schlag den Star" im Team an. Ihre Gegnerinnen? Die ehemaligen "Let's Dance"-Teilnehmerinnen Vanessa Mai (33) und Lola Weippert (30). Die "Let's Dance"-Community reagiert auf Instagram begeistert.