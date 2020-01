Toter Dreijähriger aus Schwäbisch Gmünd Todesursache steht nach Obduktion fest

Das dreijährige Kindergartenkind aus Schwäbisch Gmünd, das am Montag bei einem Ausflug ums Leben kam, ist nicht ertrunken. Der Bub erlitt einen Kälteschock, als er in die fünf Grad kalte Rems rutschte. Die Stadt Schwäbisch Gmünd will Konsequenzen ziehen aus dem tragischen Unglück.