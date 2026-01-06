Die ersten beiden "Tatorte" des Jahres sind bereits gelaufen, aber noch viele weitere Sonntage warten auf die Fans. Dabei müssen sie sich aber auf einige traurige Abschiede einstellen.

Das Jahr ist noch jung, aber die ersten beiden "Tatorte" 2026 sind bereits gelaufen. Los ging es mit dem ersten Duo-Fall aus Dresden ("Nachtschatten") sowie einem gruseligen Horrorkrimi ("Das jüngste Geißlein") aus dem Schwarzwald. Wie auch im vergangenen Jahr, als man sich unter anderem vom Kieler Kommissar Borowski sowie von Kult-Staatsanwältin Klemm aus Münster verabschieden musste und mit einem neuen Team in Frankfurt einen Neustart wagte, stehen auch 2026 zahlreiche personelle Veränderungen an - allen voran die Abschiede in München und Wien nach Jahrzehnten.

Servus in München Nach 35 Jahren und 100 Fällen ist voraussichtlich im Frühjahr endgültig Schluss für Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67) als Kommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr. Seit 1991 ermittelten sie in München und sorgten für viele spannende und unterhaltsame Sonntagabende. Ein letztes Mal wird man sie in der Doppelfolge "Unvergänglich" in ihren Paraderollen sehen, die im vergangenen Juli abgedreht wurde. Darin werden sie kurz vor ihrer Rente mit einem mörderischen Phantom in München konfrontiert und geraten selbst in Lebensgefahr.

Der Nachwuchs steht jedoch schon bereit: Ebenfalls im vergangenen Sommer wurde der erste Fall mit dem neuen Münchner Duo abgedreht. Der langjährige Assistent Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer, 32, seit 2014) bekommt künftig Unterstützung von Kriminalhauptkommissar Niko Buvak, gespielt von Carlo Ljubek (49). Damit wird die Tradition des Balkan-Bayern-Duos fortgesetzt. Ihr erster gemeinsamer Fall, der auch schon 2026 ausgestrahlt wird, trägt den Titel "Zwischenwelten" und handelt von einem brutalen Raubmord und dem Verschwinden einer Schülerin.

Baba in Wien

Nicht ganz so lang, aber immerhin 27 Jahre ermittelte Moritz Eisner, gespielt von Harald Krassnitzer (65), im Wiener "Tatort". Seit 2011 stand ihm Adele Neuhauser (66) als Bibi Fellner zur Seite. Nun stehen nur noch zwei Fälle mit dem Duo an, beide sind bereits abgedreht. Zunächst läuft "Gegen die Zeit", in dem der Tod eines Sozialpädagogen geklärt werden muss. Gegen Ende 2026 folgt mit "Dann sind wir Helden" der Abschiedsfall, der von einem jungen Mann erzählt, dessen neuer Job eine Kette unvorhersehbarer Ereignisse auslöst. Für Krassnitzer ist es der 62. Fall, für Neuhauser der 38. Die Nachfolge übernehmen ab 2027 Miriam Fussenegger (35) und Laurence Rupp (38) als die Halbgeschwister Charlotte "Charlie" Hahn und Alex Maleky.

Tschö in Berlin

Auch in Berlin heißt es Abschied nehmen - wenn auch nach einer vergleichsweise kurzen Ära. Bereits am 1. Februar läuft der letzte Fall mit Corinna Harfouch (71). Nach nur fünf Einsätzen ist mit "Gefahrengebiet" Schluss für ihre Kommissarin Susanne Bonard. Im Mittelpunkt steht der Tod eines Obdachlosen mit Bissspuren, der möglicherweise von einem Wolf gerissen wurde. Bonards Kollege Robert Karow, (Mark Waschke, 53, seit 2015) bleibt dem Berliner "Tatort" erhalten. Ende 2026 wird er voraussichtlich zunächst solo ermitteln, bevor es 2027 mit einem neuen Team an seiner Seite weitergeht.

Moin in Kiel

In Kiel ist der Abschied von Klaus Borowski (Axel Milberg, 69) nach über 20 Jahren gerade erst verdaut, da geht es schon mit einem neuen Team weiter. Almila Bağriaçık (35), seit 2017 als Mila Sahin dabei, bildet ab 2026 gemeinsam mit Caroline Schuch (44) als Polizeipsychologin Elli Krieger das neue rein weibliche Ermittlerduo an der Förde. Ihr Einstand erfolgt an zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen mit der Doppelfolge "Unter Freunden / Unter Feinden", die schon 2024 abgedreht wurde. Im Zentrum steht ein mutmaßliches Wirtschaftsverbrechen, dem eine junge Frau zum Opfer fiel. Zwei weitere Fälle mit dem Duo befinden sich bereits in der Pipeline.

Grüß Gott in Franken

Auch in Franken gibt es Zuwachs: Nach seinem ersten Solo-Fall ohne Dagmar Manzel (67) als Paula Ringelhahn erhält Felix Voss (Fabian Hinrichs, seit 2015) 2026 wieder Unterstützung. Neu an seiner Seite ist Rosalie Thomass (38), die künftig Hauptkommissarin Emilia Rathgeber verkörpert. Ihr Duo-Debüt geben sie im Fall "Gottesgarten", in dem sie im Rotlichtmilieu den Tod eines erstochenen Travestiekünstlers aufklären.

Beständig bleibt es - noch - unter anderem in Köln mit Ballauf und Schenk (Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär), in Stuttgart mit Lannert und Bootz (Richy Müller und Felix Klare), in Münster mit Thiel und Boerne (Axel Prahl und Jan Josef Liefers) sowie in Ludwigshafen mit der dienstältesten Ermittlerin Ulrike Folkerts als Lena Odenthal. Als nächste "Tatorte" stehen "Die Schöpfung" aus Köln (11. Januar), "Ex-It" aus Stuttgart (18. Januar) sowie der einzige Bremer "Tatort" des Jahres namens "Wenn man nur einen retten könnte" (25. Januar) an, bevor Anfang Februar der Bonard-Abschied in Berlin folgt.