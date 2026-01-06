Die ersten beiden "Tatorte" des Jahres sind bereits gelaufen, aber noch viele weitere Sonntage warten auf die Fans. Dabei müssen sie sich aber auf einige traurige Abschiede einstellen.
Das Jahr ist noch jung, aber die ersten beiden "Tatorte" 2026 sind bereits gelaufen. Los ging es mit dem ersten Duo-Fall aus Dresden ("Nachtschatten") sowie einem gruseligen Horrorkrimi ("Das jüngste Geißlein") aus dem Schwarzwald. Wie auch im vergangenen Jahr, als man sich unter anderem vom Kieler Kommissar Borowski sowie von Kult-Staatsanwältin Klemm aus Münster verabschieden musste und mit einem neuen Team in Frankfurt einen Neustart wagte, stehen auch 2026 zahlreiche personelle Veränderungen an - allen voran die Abschiede in München und Wien nach Jahrzehnten.