Wechsel in Waiblingen: Waiblinger Baubürgermeister kündigt seinen Abschied an

Seit sieben Jahren ist Dieter Schienmann aus Kernen Baubürgermeister in Waiblingen. Nun hat er dem Gemeinderat seine Zukunftspläne geschildert.
Noch ein Jahr lang will Dieter Schienmann als Baubürgermeister in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) tätig sein. Zum 31. Dezember 2026, dem Ende seiner ersten Amtszeit, wird er jedoch kein weiteres Mal kandidieren. Das hat er nun in nichtöffentlicher Sitzung dem Gemeinderat mitgeteilt. „Nach reiflicher Überlegung und intensiven Gesprächen mit meiner Familie habe ich mich entschlossen, nicht mehr für eine zweite Amtszeit zu kandidieren“, erklärte Schienmann. Selbstverständlich werde er sich „mit ganzer Kraft bis Ende 2026 für die Stadt Waiblingen und für die vielen laufenden oder anstehenden Vorhaben einsetzen“.