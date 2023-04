1 Es war einmal: Block House hat seine Filiale in der Eberhardstraße geschlossen, auch die Hinweisschilder hängen nicht mehr. Foto: /Kathrin Haasis

In der Eberhardstraße gibt es keine Steaks von Block House mehr. Aber das Lokal bleibt nicht lange leer: Ciao Amore zieht in die Räumlichkeiten ein – ein weiteres Projekt der Studio Amore-Macher. Und Steaks gibt es demnächst im Hofbräu-Eck an der Königstraße.









Für Block House läuft nicht alles nach Plan: „Ab Ende März heißen wir Sie in der Königstraße 45 herzlich willkommen“, stand auf den Plakaten an der alten Filiale in der Eberhardstraße. Aber der Eröffnungstermin für das neue Restaurant im Hofbräu-Eck verschiebt sich offenbar noch ein wenig. Aus dem Graf Eberhard-Bau sind die Rindfleisch-Spezialisten dennoch bereits ausgezogen. Das Restaurant wird aber nicht lange leer stehen. Janusch Munkwitz hat die Schlüssel am 1. April bekommen und bereitet die Eröffnung von Ciao Amore vor. Künftig wird an der Eberhardstraße 10 neapolitanische Pizza gebacken. Es ist nach dem Studio Amore aktuell das zweite Interimsprojekt des Stuttgarter Gastronomen, der seit 2019 in Berlin wohnt. Ende Januar eröffnete er im Hotel am Schlossgarten die Bar Studio Amore.

Block House-Eröffnung muss warten

„Nur 350 Schritte zum Glück“, hieß es auf dem Umzugshinweis von Block House. Tatsächlich hat das Unternehmen mit seiner neuen Filiale etwas Pech gehabt, denn ursprünglich sollte sie bereits Ende 2022 in Betrieb gehen. Die Sanierung des Gebäudes an der Königstraße war schon im Sommer davor abgeschlossen. Ein genauer Termin für die Eröffnung steht laut dem Unternehmen noch immer nicht fest.

Stand-Feeling und jede Menge Spritz im Ciao Amore

Mit Janusch Munkwitz übernimmt ein Spezialist für Interimsprojekte die Räumlichkeiten. Das Hotel am Schlossgarten ist seit Sommer 2022 geschlossen und soll bis zum Jahr 2025 komplett erneuert werden, derzeit bespielt er es mit dem Bar Studio Amore. Der Graf-Eberhard-Bau gilt ebenfalls als marode und müsste dringend saniert werden. Das Gebäude aus den Jahren 1907 und 1908 gehört der Stadt und der LBBW Immobilien. Block House war dort seit 1988 Mieter. Ebenfalls seit vielen Jahren ist auch die Gaststätte Kachelofen dort zu finden. Das Flamenco-Restaurant El Cortijo zog im Sommer aus, nachdem der Pachtvertrag ausgelaufen war, Trude heißt der Nachfolger. Janusch Munkwitz wartet jetzt auf die Lieferung des Pizzaofens und sucht Personal für sein neues Projekt. Sonnenschirme, Strand-Feeling und jede Menge Spritz kündigt er auf Instagram für Ciao Amore Pizza an.