1 Die neue Center-Managerin Meltem Boyraz Foto: Marstall

Meltem Boyraz steht bei dem Einkaufscenter in Ludwigsburg seit dieser Woche an der Spitze. Sie bringt Erfahrung aus mehreren anderen Einkaufszentren mit.















Das Marstall-Center in Ludwigsburg hat eine neue Managerin. Nachdem Nadine Fensterer im Oktober 2021 die Leitung übernommen hatte, folgte ihr nun am Donnerstag Meltem Boyraz. Fensterer konzentriert sich indes voll und ganz auf das Leo-Center in Leonberg. Sie hatte für ein Jahr beide Einkaufszentren gleichzeitig betreut.

Ihre Nachfolgerin Boyraz ist seit Mitte 2020 bei der ECE angestellt, die das Marstall-Center managt. Sie war unter anderem für die City Arkaden in Wuppertal, das Stern-Center in Potsdam, die Glacis-Galerie in Neu-Ulm und das Billstedt-Center in Hamburg tätig. „Ich freue mich auf den Marstall in Ludwigsburg und alle Aufgaben, die mich erwarten. Vor allem möchte ich die tolle Zusammenarbeit der ECE und der Stadt Ludwigsburg fortführen.“ Das Einkaufscenter verfügt über 70 Shops. Neu hinzu kommt am Donnerstag, 17. November, eine Filiale des Discounters Action.