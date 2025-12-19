Nach fast 40 Jahren als Inhaberin verkauft Gudrun Lack das Fellbacher Geschäft an ihren Mitarbeiter Sebastian Rothfuss. Beide sehen gute Chancen für den lokalen Buchhandel.
Ein Last-Minute-Geschenk für die beste Freundin, ein liebevoll gestaltetes Kochbuch für die Gattin, die Erweckung der Pipi-Langstrumpf-Welt für die Enkele, ein prächtiger Farbbildband für einen selber: Wer in diesen Tagen kurz vor Heiligabend noch schnell das passende literarische Präsent benötigt, ist hier an der richtigen Stelle. Das Gewusel in den Buchhandlungen ist in diesen Tagen so ausufernd wie eben nur in den Wochen vor Weihnachten.