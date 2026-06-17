Wechsel in die Verbandsliga: OFK Beograd Stuttgart verliert Toptorjäger – Ersatz und neuer Trainer sind fix

Nach dem Trainer steigt beim Bezirksliga-Aufsteiger auch der Topscorer aus. Doch Ersatz ist in beiden Fällen bereits gefunden. Mit seinem neuen Coach wagt der Verein „ein Experiment“.
Es ist gerade einmal drei Wochen her, da wurde beim OFK Beograd Stuttgart mächtig gefeiert. Schließlich hatte der serbische Club trotz namhafter Konkurrenz den Meistertitel in der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A errungen und selbst eine mit höherklassigen Spielern gespickte Truppe wie Türkspor Stuttgart hinter sich gelassen. Für zwei, die maßgeblichen Anteil am Erfolg hatten, war die Aufstiegsfeier aber gleichzeitig auch eine Abschiedsfeier: den Trainer Ratko Milic – und, wie inzwischen feststeht, den Top-Torjäger Nikola Lakovic. Jener verlässt die Wahl-Zuffenhausener in Richtung Verbandsliga.