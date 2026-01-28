Wechsel in der Staatskanzlei: Magdeburger Koalition will Schulze-Wahl im ersten Wahlgang

Sachsen-Anhalt steht vor einer wichtigen Abstimmung: Nach dem Rücktritt von Reiner Haseloff will die Koalition ein klares Signal setzen – gelingt die Wahl von Sven Schulze im ersten Durchgang?
Magdeburg - Nach dem Rücktritt von Reiner Haseloff (CDU) will die schwarz-rot-gelbe Koalition in Magdeburg den bisherigen Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) am Mittwoch zum neuen Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt wählen. Vertreter von CDU, SPD und FDP zeigten sich vorher zuversichtlich, dass dafür ein Wahlgang im Parlament ausreicht.