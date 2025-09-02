Wechsel in der Händler-Initiative: In der Leonberger Altstadt gibt es einen neuen Chef
Marcus Faatz (links) folgt auf Joachim Heller, der nach mehr als 40 Jahren den Vorsitze der Werbegemeinschaft „Faszination Altstadt“ niedergelegt hat. Foto: Simon Granville

Nach 40 Jahren an der Spitze der Werbegemeinschaft lässt es Joachim Heller nun ruhiger angehen. Sein Nachfolger Marcus Faatz startet mit der Leo-Motor Classic.

Kaum im Amt, hat Marcus Faatz schon die erste Großveranstaltung vor sich. Am Sonntag, 21. September, wird der Leonberger Marktplatz wieder zum Treffpunkt von Freunden betagter Automobile aus nah und fern. Das Oldtimertreffen Leo-Motor Classic wird bereits in der 27. Auflage von der Werbegemeinschaft „Faszination Altstadt“ organisiert. Und damit jetzt auch von Marcus Faatz. Der umtriebige Unternehmer ist neuer Vorsitzender des Zusammenschlusses von Händlern und Gastronomen in der Altstadt.

 

Doch die Neubesetzung an der Spitze ist nicht einfach ein normaler Vorstandswechsel. Man kann mit Fug und Recht von einer Zäsur sprechen. Mehr als 40 Jahre war Joachim Heller das Gesicht der Altstadt. Jetzt hat der Inhaber und Geschäftsführer von Ziegler Wohn- und Tischkultur, sein Amt als erster Vorsitzender der Werbegemeinschaft zur Verfügung gestellt.

„Es ist einfach an der Zeit“, sagt Heller, von dem man sich gar nicht so recht vorstellen kann, dass er nicht mehr als „Mr Altstadt“, wie er gerne genannt wird, unterwegs ist. Zu lange ist sein Handeln und Wirken mit dem historischen Herzen Leonbergs verbunden. Mit vielen Wegbegleitern wie Werner Dambacher, Gerhard Tröscher und später mit Dieter Schmauder, Eva Kühnel und Albert Geurts setzte Heller markante Akzente.

Auf seine Initiative hin gibt es die verkaufsoffenen Sonntage zum Pferdemarkt und zum Oldtimertreffen „Leo-Motor Classic“. Vielen Kulturfreunden sind die Formate „Kabarett in der Altstadt“ und „Altstadt Spektakel“ in bester Erinnerung, bei der er in Zusammenarbeit mit der städtischen Kulturabteilung oft prominente Künstler in die Gassen und Keller der Altstadt holte.

Beim Altstadt-Garten zeigte sich der Marktplatz ganz in grünem Gewand. Foto: privat

Spektakulär war das Tanzprojekt „Mr Krake“ mit Yaron Shamir. Jazzfreunde sprechen heute noch vom Konzert mit Wolfgang Schmid, einer der renommiertesten Bassisten in Deutschland, der lange zur Besetzung von Passport gehörte, der legendären Band des deutschen Saxofon-Altmeisters Klaus Doldinger. Schmid wiederum schwärmte vom Rostbraten, mit dem er sich nach seinem Auftritt stärkte.

Optischer Glanzpunkt in der Ägide Heller war der Altstadt-Garten in enger Kooperation mit dem Leonberger Citymanagement. Der Marktplatz wurde ein Wochenende komplett begrünt. Straßenkünstler und Musiker erzeugten eine einzigartige Atmosphäre.

Joachim Heller kann nun beruhigt etwas kürzer treten, weiß er doch mit Marcus Faatz die Werbegemeinschaft in sehr guten Händen. Der Marketing-Profi betreibt mit vier Gesellschaftern als wie er sagt „leidenschaftliches Hobby“ die Marktplatz-Kneipe Zweitwohnung“, die vielen noch als „Domizil“ bekannt ist. In seinem „normalen“ Arbeitsleben ist Faatz Geschäftsführer einer Marketing- und Kommunikations-Agentur.

Gemeinsam mit der Juwelierin Petra Goldberg als stellvertretenden Vorsitzenden will Faatz dafür sorgen, dass die Altstadt weiterhin ein attraktiver Ort der Begegnung und des Handels bleibt. Als erstes Projekt ist das Vorstands-Team federführend für die Organisation und die Umsetzung der 27. Leo-Motor classic am Sonntag, 21. September, verantwortlich. Dass Joachim Heller seinen reichhaltigen Erfahrungsschatz nicht für sich behalten wird, liegt dabei auf der Hand.

Leo-Motor Classic

Die Ausfahrt
Immer am vorletzten Sonntag im September ist der Leonberger Marktplatz ein Mekka für motoraffine Nostalgiker. An die 100 Autos fahren vormittags zum Start einer Ausfahrt rund um Leonberg vor. Nach deren Rückkunft gegen 15 Uhr werden die Oldtimer auf dem Marktplatz platziert und finden ein großes Publikum. Diesmal findet die Leo-Motor Classic am Sonntag, 21. September, statt

Die Teilnahme
Wer einen Oldtimer hat und mitfahren will, kann sich unter der Email-Adresse info@ziegler-leonberg.de anmelden. Während der Ausfahrt müssen Fragen beantwortet und Rätsel gelöst werden. Die erfolgreichsten Teilnehmer werden prämiert. Die Gebühr inklusive Mittagsrast beträgt 49 Euro.

 