Wechsel in der Händler-Initiative: In der Leonberger Altstadt gibt es einen neuen Chef

Nach 40 Jahren an der Spitze der Werbegemeinschaft lässt es Joachim Heller nun ruhiger angehen. Sein Nachfolger Marcus Faatz startet mit der Leo-Motor Classic.
Kaum im Amt, hat Marcus Faatz schon die erste Großveranstaltung vor sich. Am Sonntag, 21. September, wird der Leonberger Marktplatz wieder zum Treffpunkt von Freunden betagter Automobile aus nah und fern. Das Oldtimertreffen Leo-Motor Classic wird bereits in der 27. Auflage von der Werbegemeinschaft „Faszination Altstadt“ organisiert. Und damit jetzt auch von Marcus Faatz. Der umtriebige Unternehmer ist neuer Vorsitzender des Zusammenschlusses von Händlern und Gastronomen in der Altstadt.