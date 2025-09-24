Wechsel in der Führung: Deshalb baut Mercedes den Vorstand erneut um

Ende vergangenen Jahres besetzte das Unternehmen drei Ressorts neu, nun gibt es erneut Wechsel auf zwei Positionen. Dahinter steht eine strategische Überlegung.
Innerhalb weniger Monate baut Mercedes-Benz den Vorstand erneut um und besetzt zwei Schlüsselpositionen neu. Nachfolger von Einkaufs- und Entwicklungschef Markus Schäfer (60) soll der bisherige Produktionsvorstand Jörg Burzer (55) werden, dessen Posten von Michael Schiebe (42) übernommen wird. Schiebe, der derzeit die Sportwagentochter AMG in Affalterbach leitet, rückt damit neu in den Konzernvorstand auf.