Wechsel im Vaihinger Kunstverein: Auch das ist Kunst – eine Sitzbank bei der Schwabengalerie

1 Harald Marquardt hat das künstlerische Programm im Vaihinger Kelterberg gestaltet. Foto: /Friedl

Nach 17 Jahren verlässt Harald Marquardt als Erster Vorsitzender den Vaihinger Verein am Kelterberg. An diesem Donnerstag wird seine Nachfolge gewählt. Nicht nur mit der „Bürgerbank“ direkt an der Schwabengalerie ist der Verein im Stadtteil präsent.











17 Jahre lang hat Harald Marquardt als Erster Vorsitzender den Vaihinger Verein Kultur am Kelterberg geleitet. Und in dieser Zeit hat er viel möglich gemacht: Für die Kunst, für die Künstler, für die Bürgerinnen und Bürger im Stadtteil und darüber hinaus. Und dennoch ist dabei auch einiges zu kurz gekommen: Marquardts eigenes künstlerisches Schaffen etwa. Das ändert sich jetzt, wenn an diesem Freitag der Verein über Marquardts Nachfolge abstimmt.