Wechsel im Gerlinger Rathaus Bürgermeister Georg Brenner tritt ab

Von unserer Redaktion 14. Januar 2019 - 15:22 Uhr

Georg Brenner setzt sich ein: Er seilt sich auch von der Petruskirche ab, um Spenden für die Renovierung zu sammeln. Foto: FACTUM-WEISE

Der Rathauschef scheidet am Ende des Jahres aus dem Amt aus. Darüber hat er die Bürger beim Neujahrsempfang informiert. Der parteilose Verwaltungswirt steht seit 1999 an der Spitze der Stadt.

Gerlingen - Nichts bleibt, wie es ist. Darauf verweist Georg Brenner gerne, wenn es um Stadtentwicklung geht. Beim Neujahrsempfang am Sonntag in der Gerlinger Stadthalle bezog er diese Worte, die er am Ende seines Redemanuskripts notiert hatte, auf sich. Er kündigte an, am Jahresende den Chefsessel im Gerlinger Rathaus zu räumen. „Ich will selbstbestimmt den Zeitpunkt festlegen, um das Amt gesund zu übergeben“, sagte er am Tag danach. Brenners Amtszeit endet regulär im Jahr 2022. „Ich habe ein erfülltes Berufsleben gehabt.“ Er habe nie den Wunsch gehabt, bis zum rechtlichen Enddatum im Amt zu bleiben, fügt der 64-Jährige an.

Ein Entschluss, den Georg Brenner bis kurz vor dem Neujahrsempfang der Öffentlichkeit verschwiegen hat. Die Stadträte informierte er am Freitagnachmittag per E-Mail. Viele sind aus allen Wolken gefallen. Sie äußern auf Anfrage unserer Zeitung ihr Bedauern, aber auch Verständnis. Die Freien Wähler reagieren gar sprachlos. „Ich muss das erst einmal verdauen“, sagt die Vorsitzende Petra Bischoff, die Nachricht sei völlig überraschend gekommen. „Wir haben Brenner viel zu verdanken, er hat viel bewegt, zum Beispiel beim Thema Bebauung“, meint Bischoff. Sie erlebe den Rathauschef als „offenen Menschen“, der immer darauf achte, Neues und Innovatives in der Stadt umzusetzen. Seine Auffassungsgabe schätzt die Politikerin besonders. „Er war nach seiner Wahl sofort drin in seinem Amt und in der Stadt, als Bürgermeister wie als Bürger. Er kann innerhalb kurzer Zeit viel aufnehmen – Namen, Strukturen, Zusammenhänge.“ Den anstehenden Wechsel im Rathaus sieht Petra Bischoff mit gemischten Gefühlen. „Ein Wechsel ist immer eine Chance, denn ein frischer Blick schadet nie.“ Gleichwohl könne ein Wechsel eine Gefahr sein. Nämlich dann, wenn der Nachfolger Bewährtes umkrempele.

Auch Rolf Schneider blickt skeptisch in die Zukunft. „Ich finde es toll, wenn ein politischer Beamter seinen Ausstieg selbst bestimmt“, sagt der Grünen-Politiker. „Im Interesse der Stadt“ bedauere er diesen Schritt aber. „Die Zukunft wird schwierig: Wir wählen innerhalb weniger Monate einen neuen Gemeinderat und einen neuen Bürgermeister“, sagt Schneider.

Was für die Chefin der SPD-Fraktion dagegen kein Problem darstellt. „Jeder muss einmal aufhören. Wir haben jetzt lange genug Zeit, einen Nachfolger zu finden. In diesem Wahljahr werden wir alle aktiv werden“, sagt Brigitte Fink. Sie hält Georg Brenners Entscheidung sogar für klug. „Es ist gut, wenn man in einer Zeit geht, in der die Menschen dies bedauern.“ Brenner bringe sich stets mit viel Herzblut ein. Für die Bürger habe er immer ein offenes Ohr. „Er ist ihnen bislang nie aus dem Weg gegangen, sondern hat sich ihnen immer gestellt“, sagt Brigitte Fink.

Auch im Gemeinderat sei es Brenner wichtig, einen Konsens zu finden: Bei Entscheidungen etwa achte er darauf, dass sie im Einklang mit einer großen Mehrheit gefällt würden. „Seiner Vorstellung nach lassen sich mit einem größeren Zusammenhalt bessere Entscheidungen treffen. Erneutes Reden statt eine Sache zu erzwingen, bringe der Stadt mehr, als wenn sich ein einzelner Stadtrat profiliert“, sagt Fink.