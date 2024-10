Wechsel im Forstrevier Filderstadt: Abschied nach mehr als vier Jahrzehnten

1 Eckard Hellstern ist seit 1998 im Filderstädter Wald tätig gewesen. Jetzt geht er in den Ruhestand. Foto: Caroline Holowiecki

Fast 43 Jahre lang war Eckard Hellstern Förster, von 2005 an leitete er das Forstrevier Filderstadt. Nun hat er sich in den Ruhestand verabschiedet – aber bleibt dem Wald dennoch treu.











Eckard Hellstern kommt mit dem Fahrrad. Natürlich. Während seine Frau mit der Foxterrier-Hündin Merle Gassi geht, nimmt er sich Zeit für ein Gespräch – auch wenn er eigentlich keiner ist, der viel quatscht. Eckard Hellstern ist eher ein Mann der Tat. Und eigentlich zieht es ihn an diesem Vormittag auch dahin, wo er am liebsten ist: in den Wald. Zu besprechen gibt es trotzdem etwas. Nach fast 43 Dienstjahren als Förster hat sich Eckard Hellstern in den Ruhestand verabschiedet. Seit 1998 war er in Filderstadt tätig, von 2005 an leitete er das Forstrevier Filderstadt, zu dem seit 2020 auch der Kommunalwald Aichtal gehört. Sein Abschied ist durchaus eine Zäsur.