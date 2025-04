Wechsel der Besetzung: Turnskandal – AG zur Aufarbeitung tagt erstmals

1 Wie kann das Training im Turnen leistungsorientiert, aber unter vernünftigen Bedingungen stattfinden? Foto: Baumann/hb

Der Landessportverband hat nach Aufforderung des Kultusministeriums eine Arbeitsgruppe gebildet, die im Land den Turnskandal aufarbeiten und Konsequenzen aufzeigen soll. Nun hat es ein erstes Treffen geben – und einen ersten Wechsel.











Kürzlich stand in Stuttgart mal wieder der Turnsport an sich im Mittelpunkt des Geschehens. In der Porsche-Arena ging der DTB-Pokal über die Bühne – war aber natürlich beeinflusst von den Geschehnissen der vergangenen Monate. An den Turnstandorten in Stuttgart und Mannheim ging es um Missbrauchsvorwürfe früherer und aktueller Turnerinnen.