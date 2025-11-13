Wechsel bei Schwäbische Tafel: Die Kapitänin verlässt den schweren Tanker Schwäbische Tafel

Ingrid Poppe hat über 20 Jahre die Rettung von Lebensmitteln und deren Verkauf an bedürftige Menschen gemanagt. Jetzt geht sie in den Ruhestand.
Bei der Abschiedstour durch die Tafelläden gibt es manches feuchte Auge: Ingrid Poppe hat über 20 Jahre lang den Verein Schwäbische Tafel wie einen Tanker durch alle Stürme manövriert. Jetzt geht sie in den Ruhestand. Mehrmals war der Verein in Gefahr wie die Titanic zu enden, doch immer wieder wurde alles gut, dank des Improvisationstalents der Kapitänin Ingrid Poppe. Zum Beispiel als sie eine ganze Fahrzeugflotte praktisch aus dem Nichts zaubern musste. Die Schwäbische Tafel nutzte ursprünglich ausrangierte Postautos, um nicht verkaufte Lebensmittel bei den Märkten und Einzelhändlern einzusammeln. Als die Stadt die grüne Umweltplakette für alle Kraftfahrzeuge einführte, bedeutete dies das Aus für die alten Posttransporter in Stuttgart. Mit Hilfe vieler Spenden schaffte Ingrid Poppe es, gerade noch rechtzeitig den Fuhrpark zu erneuern – mit Fahrzeugen, die den geforderten Umweltstandards entsprachen.