1 Thrasivoulos Malliaras (links) soll Stefan Kaufmann (Mitte) folgen. Rechts: Max Mörseburger. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Zehn Jahre lang stand Stefan Kaufmann als Kreisvorsitzender an der Spitze der Stuttgarter CDU. Jetzt zieht er sich zurück. Ein Nachfolger steht schon bereit.















Stuttgart - Stefan Kaufmann wird bei den Vorstandswahlen der Stuttgarter CDU am 5. November nicht noch einmal als Kreisvorsitzender antreten. Das teilte er am Samstag nach einer Sitzung des CDU-Kreisvorstands in Stuttgart mit. „Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschlossen, nicht wieder zu kandidieren“, sagte der 51-Jährige bisherige CDU-Bundestagsabgeordnete, der dem neuen Bundestag nicht mehr angehören wird. Er ziehe sich nun erstmal aus der Politik zurück. Es sei Zeit für einen Generationenwechsel.

Mörseburger unterstützt Malliaras

Als seinen Nachfolger schlug Kaufmann Thrasivoulos Malliaras vor. Der 29-Jährige frühere JU-Chef ist persönlicher Referent von Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) und hatte dessen Wahlkampf gemanagt. Beim CDU-Kreisparteitag am 5. November soll er in das Amt des CDU-Kreisvorsitzenden gewählt werden. Malliaras könne auf breite Unterstützung rechnen, sagte Kaufmann. Das habe das Meinungsbild im Kreisvorstand und bei den CDU-Bezirksgruppen gezeigt. Der 29-Jährige betonte, er habe „große Lust auf diese Aufgabe“.

Der ebenfalls als Kaufmann-Nachfolger gehandelte Neu-Bundestagsabgeordnete Max Mörseburger erklärte bei dem gemeinsamen Auftritt mit Kaufmann und Malliaras, er unterstütze die Bewerbung seines Parteifreundes ausdrücklich und wolle mit ihm „ein starkes Team“ bilden, um die CDU Stuttgart voranzubringen.