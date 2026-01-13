Scarlett Johansson ist nicht mehr der größte Garant für volle Kinosäle. "Avatar"-Star Zoë Saldaña zieht in der Rangliste der umsatzstärksten Schauspielerinnen und Schauspieler an ihr vorbei.
Scarlett Johansson (41) ist nicht mehr Hollywoods kommerziell erfolgreichste Schauspielerin. Zoë Saldaña (47) hat die Spitzenposition übernommen, wie unter anderem "Entertainment Weekly" berichtet. Demnach spielten Filme mit Saldaña rund 16,86 Milliarden US-Dollar ein (ca. 14,45 Milliarden Euro). Scarlett Johanssons Filme können einen Umsatz von rund 16,44 Milliarden Dollar (etwa 14,08 Milliarden Euro) verzeichnen.