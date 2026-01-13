Scarlett Johansson (41) ist nicht mehr Hollywoods kommerziell erfolgreichste Schauspielerin. Zoë Saldaña (47) hat die Spitzenposition übernommen, wie unter anderem "Entertainment Weekly" berichtet. Demnach spielten Filme mit Saldaña rund 16,86 Milliarden US-Dollar ein (ca. 14,45 Milliarden Euro). Scarlett Johanssons Filme können einen Umsatz von rund 16,44 Milliarden Dollar (etwa 14,08 Milliarden Euro) verzeichnen.

Ausschlaggebend für Saldañas Sprung an die Spitze war der Erfolg von "Avatar: Fire and Ash". Weltweit spielte der dritte Teil der "Avatar"-Reihe seit seinem Start im Dezember rund 1,23 Milliarden US-Dollar (ca. 1,05 Milliarden Euro) ein. Auch die anderen beiden "Avatar"-Filme tragen maßgeblich zur Gesamtbilanz bei. Saldañas Auftritte in zwei "Avengers"-Filmen machen ebenfalls einen großen Teil aus.

Das sind die Top Ten

Scarlett Johansson hatte die Rangliste ein halbes Jahr lang angeführt. Mitte 2025 überholte sie kurz nach dem Kinostart von "Jurassic World: Die Wiedergeburt" Samuel L. Jackson und Robert Downey Jr. Jackson muss sich nun mit Platz drei zufrieden geben, Robert Downey Jr. rangiert laut dem Ranking von "The Numbers" auf Platz vier. Die Top Five rundet mit Chris Pratt ein weiterer Marvel-Star ab. Darauf folgen Tom Cruise, Chris Hemsworth, Vin Diesel, Chris Evans und Dwayne "The Rock" Johnson.

Zoë Saldaña könnte das Ranking noch länger anführen. Für 2029 und 2031 sind je ein weiterer "Avatar"-Film geplant. Der aktuelle Teil lief am 17. Dezember in den deutschen Kinos an. Saldaña verkörperte darin erneut die Na'vi-Kriegerin Neytiri. Diese Rolle übernahm sie erstmals 2009 in "Avatar - Aufbruch nach Pandora" und erneut 2022 in der Fortsetzung "Avatar: The Way of Water".