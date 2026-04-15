WDR verrät Details: Zimmer frei! kehrt mit einem Special zum 30. Geburtstag zurück

Zwei Jahrzehnte lang gehörte "Zimmer frei!" fest zum WDR-Programm, 2016 wurde die Sendung eingestellt. Ein Jubiläumsspecial erinnert nun an die Anfänge aus dem Jahr 1996. Zum 30. Geburtstag des Formats dürfen natürlich auch Christine Westermann und Götz Alsmann nicht fehlen.

Es gibt ein Wiedersehen mit einer Kultsendung: Die von Christine Westermann (77) und Götz Alsmann (68) moderierte WDR-Show "Zimmer frei!" kehrt auf die Bildschirme zurück. Zwar wird keine neue reguläre Ausgabe produziert, zum 30. Jubiläum ist aber eine Sondersendung geplant, die auf die "legendären 20 Jahre" des Formats zurückblickt, wie der WDR auf Nachfrage von spot on news bestätigte.

Diese Promis sind dabei In diesem Jahr feiert die Sendung, in dem die beiden Moderatoren jeweils einen Promigast in ihrer "Wohngemeinschaft" begrüßten, ihren runden Geburtstag. 1996 ging die erste Folge auf Sendung, im September 2016 mussten sich die Zuschauer nach über 600 Ausgaben von dem beliebten Format verabschieden. Das Jubiläum wird nun mit 90 Minuten Dokutainment im WDR und der ARD Mediathek gefeiert, wie der Sender erklärte. Dabei steht ein "besonders persönliches Interview mit den beiden Gesichtern der Sendung" im Mittelpunkt des Specials. Zudem lässt die Sendung "legendäre Szenen und besondere Gäste, emotionale Gespräche im Zimmer, verrückte Spiele, herausragende Performances bei den Hausmusiken, die kreativsten Verkleidungen und die schwierigsten Bilderrätsel" Revue passieren.

Zum runden Geburtstag dürfen auch Promigäste nicht fehlen: Laut WDR sind Cordula Stratmann aka Annemie Hülchrath, "Tagesschau"-Sprecher Jens Riewa, Moderator Jörg Thadeusz, Schauspieler Edin Hasanović sowie die Puppen rund um Wiwaldi ein Teil der Sendung. Zudem werden Autoren, Bühnenbildner oder Kostümbildnerinnen involviert sein, die für "Zimmer frei!" gearbeitet haben.

Im Anschluss an das Special zeigt der WDR außerdem die beiden Best-of-Sendungen "Legendär! Die lustigsten Momente aus 20 Jahre Zimmer frei!" und "Legendär! Talks und Hausmusik aus 20 Jahren Zimmer frei!". Einen Sendetermin für das Jubiläum sowie die Best-of-Ausgaben hat der Sender bislang noch nicht bekannt gegeben.