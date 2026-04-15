WDR verrät Details: Zimmer frei! kehrt mit einem Special zum 30. Geburtstag zurück

Zwei Jahrzehnte lang gehörte "Zimmer frei!" fest zum WDR-Programm, 2016 wurde die Sendung eingestellt. Ein Jubiläumsspecial erinnert nun an die Anfänge aus dem Jahr 1996. Zum 30. Geburtstag des Formats dürfen natürlich auch Christine Westermann und Götz Alsmann nicht fehlen.
Es gibt ein Wiedersehen mit einer Kultsendung: Die von Christine Westermann (77) und Götz Alsmann (68) moderierte WDR-Show "Zimmer frei!" kehrt auf die Bildschirme zurück. Zwar wird keine neue reguläre Ausgabe produziert, zum 30. Jubiläum ist aber eine Sondersendung geplant, die auf die "legendären 20 Jahre" des Formats zurückblickt, wie der WDR auf Nachfrage von spot on news bestätigte.