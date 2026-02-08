Wasserzirkus im Neckarpark: „Sind das Meerjungfrauen?“ – Waterland bringt Stuttgart zum Staunen

Wasserwesen, Akrobatik und eine märchenhafte Geschichte: Der ukrainische Wasserzirkus Waterland ist ein ungewöhnliches wie fantasievolles Spektakel.

Ein perfekt synchronisiertes Ensemble aus Artistinnen und Artisten, das mit präzisen Bewegungen sofort in eine andere Welt entführt, kann man derzeit in Bad Cannstatt im Neckarpark erleben. Der Wasserzirkus Waterland verbindet Unterwasser-Choreografien mit Luftakrobatik, Tanz und klassischem Zirkus – und schafft damit ein ungewöhnliches Format, das besonders durch seine Dynamik zwischen Pool, Bühne und Zeltkuppel lebt.

Ukrainische Spitzenathleten zeigen im Zirkus ihr Können In Waterland zeigen nicht nur Trapez-, Trampolin-, Hochseil- und Handstandkünstler ihr Können hoch oben unter der Zirkuskuppel – darunter auch ukrainische Spitzenathleten aus Sportakrobatik, Eiskunstlauf und Turnen. Zu Waterland gehören mittlerweile rund 100 Akrobatinnen und Akrobaten, Profis des ukrainischen Staatszirkus, die an der Akademie in Kiev ausgebildet wurden.

Gleichzeitig bewegen sich zahlreiche Tänzerinnen in fantasievollen Kostümen anmutig im und rund um das Wasserbecken. Dieses bildet das Herzstück der Show und ist eine Attraktion für sich – schließlich gilt der Zirkus als Europas einziger Wasserzirkus. Im mobilen Zirkuszelt steht ein Pool, in den 170 Tonnen Wasser passen. „Wegen der Kosten, auch fürs Beheizen, befüllen wir das Becken mit 120 Tonnen“, sagt Dmytro Trunov. Er ist der Chef von Waterland.

Von Techno bis Trommelwirbel

Die fantasievolle Story rund um eine magische Insel dient als lockerer Rahmen für eine bunte Nummernfolge: Meerjungfrauen fliegen durch Fontänen, Piraten balancieren auf Seilen, während Feuer- und Lichteffekte die Manege in ein glitzerndes Märchenreich verwandeln. Musikalisch reicht die Spannweite von treibenden Technobeats bis zu dramatischen Trommelrhythmen – nicht immer subtil, aber wirkungsvoll inszeniert.

Für humorvolle Verschnaufpausen sorgt Clown Booba, der mit direkter Publikumsansprache punktet und zwischen artistischen Höchstleistungen charmant Tempo herausnimmt. Besonders beeindruckend ist die körperliche Präzision der ukrainischen Truppe, deren sportliche Klasse sich in Sprüngen, Balancen und eleganten Wasserbildern zeigt.

Hinter dem Spektakel steht jedoch auch eine ernste Geschichte: Viele der rund 27 auftretenden Künstlerinnen und Künstler stammen aus der Ukraine und touren seit Kriegsbeginn durch Europa. Ihr erklärtes Ziel – Menschen für einige Stunden Leichtigkeit zu schenken – wird in Stuttgart spürbar erreicht. Vor allem die jungen Zuschauer kommen an diesem Sonntagmittag nicht aus dem Staunen heraus. „Papa, sind das Meerjungfrauen“, hört man Kinder rufen.

Waterland ist ein visuell opulentes, familienfreundliches Erlebnis, das weniger auf tiefgründige Dramaturgie als auf Staunen, Tempo und Emotion setzt – und damit beim Publikum im Neckarpark sichtbar ankommt.

Waterland, Circus auf dem Wasser, bis 22. Februar, Neckarpark Stuttgart (Mercedesstraße, Ecke Benzstraße)