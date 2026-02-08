Wasserzirkus im Neckarpark: „Sind das Meerjungfrauen?“ – Waterland bringt Stuttgart zum Staunen

Wasserwesen, Akrobatik und eine märchenhafte Geschichte: Der ukrainische Wasserzirkus Waterland ist ein ungewöhnliches wie fantasievolles Spektakel.
Ein perfekt synchronisiertes Ensemble aus Artistinnen und Artisten, das mit präzisen Bewegungen sofort in eine andere Welt entführt, kann man derzeit in Bad Cannstatt im Neckarpark erleben. Der Wasserzirkus Waterland verbindet Unterwasser-Choreografien mit Luftakrobatik, Tanz und klassischem Zirkus – und schafft damit ein ungewöhnliches Format, das besonders durch seine Dynamik zwischen Pool, Bühne und Zeltkuppel lebt.