Wasserversorgung im Rems-Murr-Kreis: Trinkwasser für 75.000 Menschen gesichert – Millionen für Mammutprojekt

Wasser marsch! Sauberes Trinkwasser für rund 75.000 Menschen: Nach acht Jahren Bauzeit ist ein zentrales Infrastrukturprojekt für die Trinkwasserversorgung im nördlichen Rems-Murr-Kreis abgeschlossen. Mit der Fertigstellung des letzten Bauabschnitts im Herbst 2025 liefern nun alle vorgesehenen 55 Brunnen und Quellen ihr Wasser an das Wasserwerk Murrtal bei Burgstetten.