Wenn es ums Duschen geht, wissen wir alle, dass Baden etwa zwei- bis drei Mal so viel Wasser verbraucht. Aber so ganz genau ist wohl nur den wenigsten Menschen bewusst, wie viel Wasser tatsächlich pro Minute durch den Duschkopf fließt. Dabei können Sie die Schüttmenge ganz einfach selbst berechnen. Und so geht’s.

So viel Wasser verbraucht Duschen

Um den Wasserverbrauch beim Duschen ausrechnen zu können, benötigen Sie einen Eimer (am besten 10 Liter) und eine Stoppuhr. Füllen Sie den Eimer nun mit der Duschbrause und stoppen Sie die Zeit, die benötigt wird, bis das Wasser die 10-Liter-Markierung erreicht hat. Fügen Sie den Wert dann in die folgende Formel ein:

60 Sekunden x 10 Liter* : gemessene Zeit in Sekunden = Wasserverbrauch pro Minute

*Wenn Ihr Eimer mehr oder weniger Volumen hat, tragen Sie den entsprechenden Wert in die Formel ein.

Beispielrechnung

Wenn Ihre Duschbrause 50 Sekunden brauchen würde, um einen 10-Liter-Eimer zu füllen, ergäbe sich daraus die folgende Rechnung:

60s x 10l : 50s = 12 Liter pro Minute

Pro Minute würden also 12 Liter Wasser beim Duschen verbraucht werden.

Was ist ein guter Wert?

In der Regel spricht man ab 12 Litern und weniger pro Minute von einem Sparduschkopf. Es gibt jedoch Modelle auf dem Markt, die laut Herstellerangaben gerade einmal 6 Liter Wasser pro Minute durchlassen (Auf Amazon ansehen / ANZEIGE). Selbst bei einem „guten“ Wert von 12 Litern ist also noch ein großes Einsparpotenzial gegeben. Wer allerdings von Haus aus einen geringen Wasserdruck beim Duschen hat, für den eignen sich solche extremen Sparduschköpfe eher nicht. Der Wasserdruck wäre so gering, dass das Duschen keine Freude mehr bereiten würde.

Kosten für das Duschen berechnen

Im Gegensatz zur Schüttmenge sind die Kosten für eine Dusche schwerer zu berechnen. Den Wasserpreis pro Liter können Sie zwar bei Ihrem örtlichen Versorger einsehen, doch die Energiekosten für die Erhitzung des Wassers sind nur schwer kalkulierbar. Wer ein Gefühl für den ungefähren Preis bekommen will, kann dafür den Duschkostenrechner der Verbraucherzentrale verwenden. Neben der Art der Wassererwärmung können dabei auch die Duschdauer, Wassermenge und -temperatur individuell eingestellt werden.