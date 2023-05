1 Zukunftsvision Wasserstoff-Tankstelle: Die tatsächliche Zahl in Deutschland ist bislang überschaubar. Foto: Daimler AG

Alle reden vom batteriebetriebenen Elektroauto. Die umweltfreundliche Brennstoffzelle spielt dagegen kaum eine Rolle. Warum eigentlich?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Man reibt sich verwundert die Augen, wenn man sieht, mit welchem Elan deutsche Autobauer inzwischen das Thema Elektromobilität angehen. Jahrelang hatten sie den Trend verschlafen, weil sie am Verbrennungsmotor weiter gut verdient haben. Dass das nicht so bleiben kann, haben nun aber auch Daimler, VW und Co. verstanden – und eine rasante Aufholjagd begonnen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Batterieautos. Doch elektrisch fahren kann man auch mit Brennstoffzellen. Welche Chancen bieten sie – und was bremst ihren Durchbruch? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.