Wasserstoff aus Ebersbach: Wo aus Müll klimafreundliche Energie entsteht

1 Zum Richtfest des Ebersbacher Wasserstoff-Projekts lassen ETG-Geschäftsführerin Beate Schwarz und Harald Mayer, der Gründer von GHT, eine Flasche Sekt springen. Foto: Giacinto Carlucci

Klimafreundlich soll künftig der Energieträger der Zukunft in Ebersbach an der Fils hergestellt werden, der Plan ist die Produktion von 100 Tonnen Wasserstoff im Jahr.











Für Robert Nave, den Geschäftsführer des Technologie-Start-ups Green Hydrogen Technology (GHT) aus Augsburg, ist es eine „wahre Innovation“ und für den Ebersbacher Bürgermeister Eberhard Keller „ein Schritt, mit dem natürlich viele Hoffnungen verbunden werden“. In Zusammenarbeit mit dem Göppinger Entsorger ETG und weiterer Partner wollen die bayerischen Schwaben in Ebersbach eine Pilotanlage zur Erzeugung von Wasserstoff betreiben. Das Richtfest hat am Dienstag, 3. Dezember, stattgefunden, das Ziel der Kooperation ist die Erzeugung von klimafreundlichem Wasserstoff. Da der Energieträger aus Abfall erzeugt wird, der bisher verbrannt wurde, kann durch die Technik der Ausstoß von Kohlendioxid reduziert werden. Künftig sollen hier 100 Tonnen Wasserstoff pro Jahr entstehen – genug, um den Jahresbedarf einer Wasserstofftankstelle zu decken.