Wasserskifahren ist die Wassersportart für Adrenalinjunkies. Egal ob Anfänger oder Profi – der Nervenkitzel, über das Wasser zu gleiten, ist unvergleichlich. Alles Wichtige rund ums Wasserskifahren – von den besten Spots in Baden-Württemberg bis hin zu praktischen Tipps für Einsteiger und die richtige Ausrüstung – gibt es hier.

Was braucht man fürs Wasserskifahren?

Um sicher und erfolgreich Wasserskifahren zu können, ist die richtige Ausrüstung unerlässlich. Dazu gehören: Wasserski: Es gibt verschiedene Arten von Wasserski, darunter Slalom-Ski, Paar-Ski und Trick-Ski. Anfänger sollten mit Paar-Ski starten, da diese mehr Stabilität bieten.

Schwimmweste: Sicherheit steht an erster Stelle. Eine gutsitzende Schwimmweste ist Pflicht.

Neoprenanzug: Je nach Wassertemperatur kann ein Neoprenanzug sinnvoll sein, um sich warm zu halten und zusätzlichen Auftrieb zu bieten.

Handschuhe: Spezielle Wasserski-Handschuhe sorgen für besseren Halt am Seil und schützen deine Hände.

Wasserskifahren: Tipps für Einsteiger

Für diejenigen, die sich zum ersten Mal die Wasserskibretter unterschnallen, kommen hier einige wertvolle Tipps, um schnell Fortschritte zu machen:

Die richtige Position: Die Knie gebeugt halten und den Oberkörper leicht nach hinten neigen. Die Arme sollten gestreckt sein, um den Zug des Bootes oder der Seilbahn auszugleichen.

Blick nach vorne: Stets in Fahrtrichtung und nicht auf die Ski schauen. Das hilft, die Balance zu halten und die Fahrtrichtung zu kontrollieren.

Geduld haben: Wasserskifahren erfordert Übung. Es ist normal, am Anfang öfter ins Wasser zu fallen. Mit der Zeit wird man jedoch sicherer und geschickter.

Ist Wasserskifahren gesund?

Wasserskifahren ist nicht nur aufregend, sondern bietet auch zahlreiche gesundheitliche Vorteile:

Ganzkörpertraining: Beim Wasserskifahren werden nahezu alle Muskelgruppen beansprucht, insbesondere Beine, Arme und Rumpf.

Verbesserte Koordination: Die Balance und Koordination werden durch das Gleichgewicht auf den Skiern erheblich verbessert.

Stressabbau: Das Gleiten über das Wasser und die frische Luft wirken sich positiv auf das allgemeine Wohlbefinden aus und helfen, Stress abzubauen.

Die besten Wasserski-Spots in Baden-Württemberg

Wasserskifahren auf dem Rheinauer See, Mannheim

Der Rheinauer See liegt im Naherholungsgebiet an der Grenze zwischen Mannheim-Rheinau und Brühl. Der einstige Baggersee ist in seinem nordöstlichen Teil zum Eldorado für Wassersportler geworden. Beim Wasserski und Wakeboarding Mannheim wird Novizen auf den Wasserskibrettern eine Einführung in den Sport per Video gegeben. An der Seilbahn gibt es nochmal eine Einweisung durch die Profis und ab geht die Post.

Empfohlen wird mit Skiern zu starten, da auf diese Weise der Zug der Seilbahn kennengelernt werden kann und sich schnell Erfolgserlebnisse einstellen. Für die ersten Versuche der Kids empfiehlt sich neben den Skiern auch das Kneeboard. Sowohl Skier, Kneeboards als auch Schwimmwesten sind in den Tickets enthalten.

Das Wakeboarden empfiehlt sich dann, wenn man seine ersten Runden auf Skiern und/oder dem Kneeboard gemeistert hat oder wenn man andere Boardsportarten wie Surfen, Skateboarden oder Kiteboarden schon gut oder sehr gut beherrscht. Ein Anfängerboard kann bei Bedarf gegen eine Leihgebühr und nach der Hinterlegung eines Pfands im Shop ausgeliehen werden.

Wer schneller sicher auf den Brettern stehen möchte, kann einen Kurs belegen oder ein „Personal Coaching“ buchen.

Info: Wasserski und Wakeboarding Mannheim, Rohrhoferstraße 55, 68219 Mannheim

Wasserskifahren im Seepark Linzgau, Pfullendorf

Der Seepark Linzgau in Pfullendorf liegt in der schönen Region Oberschwaben, nur 20 Kilometer vom Bodensee entfernt. Er punktet mit Badesee, Kinderspielplatz, Wasserskianlage, Wassererlebniswelt sowie Restaurant.

Und eine Stärkung können Wasserskifahrer nach einem Ritt auf den Wellen sicher gebrauchen. Die Wasserskianlage auf dem Gelände bietet für Anfänger und Fortgeschrittene die richtige Herausforderung. Auf zwei verschiedenen Bahnen, einer großen Bahn für den öffentlichen Betrieb und einer Zwei-Mastanlage finden Wasserskifahrer und Wakeboarder ihr Glück.

Wer noch mehr Action will, versucht sich im Obstacle Park mit über elf Schanzen und Slidern.

Info: Seepark Linzgau, Bahnholzer Weg 18, 88630 Pfullendorf

Wasserskifahren auf dem St. Leoner See, St Leon Rot

Am St. Leoner See, zwischen Wiesloch, Walldorf und Waghäusel gelegen, lässt es sich auf der ausgedehnten Liegewiese herrlich entspannen, auf der Terrasse des Cafés ein Kaltgetränk genießen und auf dem zugehörigen Campingplatz sein Feriendomizil beziehen.

Doch das Highlight für Adrenalinjunkies ist der große See mit seiner Wasserski- und Wakeboard-Anlage. Die Bahn für Beginner ist 120 Meter lang hat zwei Masten und die Geschwindigkeit lässt sich selbst regulieren. Ein Anfängerkurs wird empfohlen und angeboten. In zwei Stunden erfahren die Wasserskineulinge die wichtigsten Basics, um den Einstieg in den Sport zu meistern. Die Könner zeigen auf der großen Bahn, was die draufhaben. Auf 800 Metern Länge und mit vier Masten versehen können bis zu 30 Kilometer erreicht werden. Elf Features von Shape Obtacles garantieren jede Menge Fahrspaß.

Info: Wasserski St. Leoner See, Am St. Leoner See 1, 68789 St.Leon-Rot

Wasserskifahren im Wakepark Tunisee, Freiburg

Der Wakepark Freiburg am Tunisee bietet Wasserskispaß für Anfänger, Fortgeschrittene und Könner. Mit seinen acht verschiedenen Rampen lässt er keine Langeweile aufkommen. Die komplette Ausrüstung für das Wasserskiabenteuer kann vor Ort gemietet werden. Paarski, Kneeboard, Schwimmweste und Helm werden kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Der Wakepark am Tunisee verfügt über ein 600 Meter langes Full Size Cable an der großen Anlage. Features von Unit Parktech sorgen für Abwechslung und Fahrspaß egal auf welchem Könner-Level man sich befindet.

Für Kinder unter zwölf Jahren ist es ratsam, spezielle Anfängerkurs zu buchen.

Info: Wasserskilift Freiburg, Seestrasse 28, 79108 Freiburg-Hochdorf

Wasserskifahren auf dem Gufi-See, Gundelfingen

Entspannung und Erholung kann auch mit viel Action verbunden sein, das beweist die Liftanlage für Wasserski und Wakeboard am Gufi-See. Anfänger können an einem der Einführungskurse teilnehmen und dabei gleich loslegen, aber auch Profis kommen hier auf ihre Kosten. Features wie Rails, Pipes und Sliders bieten sowohl Laien als auch Fortgeschrittenen Herausforderungen und viel Wasserspaß.

Elf Teilnehmer können zur gleichen Zeit die Seilbahn nutzen, daher ist auch für Zuschauer immer etwas geboten. Denn wer nicht aktiv auf dem Wasser die Herausforderung sucht, kann es sich auf einer der bewirteten Terrassen gutgehen lassen. Darüber hinaus lädt die 300 meterlange Liegewiese zum Entspannen und Sonne tanken ein.

Info: Gufi See, Wasserski- und Wakeboard-Seilbahn, Haldenweg 10, Gundelfingen an der Donau

Wasserskifahren auf dem Bodensee

Der Traum vom übers Wasser gleiten – am Bodensee wird er wahr. Und zwar gleich mehrfach. Denn rund um das Schwäbische Meer kann man sich bei verschiedenen Anbietern im Wasserskifahren oder Wakeboarden versuchen.

Wakeboarden Gaienhofen

Bei Wakeboarden Gaienhofen auf der Halbinsel Höri im Bodensee können sich Anfänger im Wakeboarden, Wakesurfen, Wasserskifahren oder Sky Ski versuchen. Profis kommen auch auf ihre Kosten. Eine entsprechende Ausrüstung kann vor Ort geliehen werden. Wer seine eigene mitbringt, erhält einen Preisnachlass.

Wakeboarden Gaienhofen, Hermann-Hesse-Weg 10, 78343 Gaienhofen

Freizeitcenter Reichenau

Das Freizeitcenter Reichenau bietet ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt. Von Kanus über führerscheinfreie Boote bis hin zu SUP-Boards ist hier für jeden Geschmack das Passende dabei. Wer mehr Action braucht, versucht sich im Wasserskifahren oder Wakeboarden.

Wer nicht nur für einen Tag das Urlaubsfeeling genießen möchte, mietet sich im Campingplatz Sandseele am Südufer der Insel Reichenau ein. Die traumhafte Lage mit Blick auf die Halbinsel Höri und die angenehmen Temperaturen des Untersees versprechen unvergessliche Stunden auf dem Wasser.

Freizeitcenter Reichenau, Bradlengasse 24, 78479 Reichenau

Wasserskiclub Höri

Der Wasserskiclub Höri wartet mit Wasserski. Wakeboard, Monoski, Air Chair oder Wakeskate auf – wer hier aktiv werden will, hat die Qual der Wahl, auf was er eine Runde auf dem Wasser drehen möchte.

Wem es dann doch nach einer Pause verlangt, genießt die Spitzenlage des Wasserskiclub Höri b. Er befindet sich direkt am Hafen des Dorfes Horn an der Spitze der Halbinsel Höri. Hier lässt sich von zahlreichen Aussichtspunkten aus die Sicht über den Untersee vor einem herrlichen Alpenpanorama genießen.

Wasserskiclub Höri, Strandweg 5, 78343 Gaienhofen-Horn

Wakeboardschule Bodensee

In der Wakeboardschule Bodensee wird viel Wert auf Individualität gelegt. Nach einer persönlichen Terminvereinbarung, erhalten die Schüler ein Coaching durch ein erfahrenes Team und eine fachmännische Anleitung. Erst dann geht es zum Wakeboarden aufs Wasser.

Die Wakeboardschule Bodensee liegt zwischen der Insel Reichenau und Allensbach. Da auf diesem Teil des Untersees kaum Kursschiffe verkehren, macht ihn zu einem der besten Wakeboardplätze des Bodensees.

Wakeboardschule Bodensee, Brauneggerstraße 74, 78462 Konstanz

Fazit: Wasserskifahren ist eine spannende und actionreiche Sportart, die sowohl körperliche Fitness als auch geistige Entspannung fördert. Mit der richtigen Ausrüstung, etwas Übung und den geeigneten Spots in Baden-Württemberg steht dem persönlichen Wasserski-Abenteuer nichts mehr im Weg. Also Ski schnappen und ab aufs Wasser!