Der Wasserspielplatz auf dem Wartberg bietet als eine der wenigen Ausnahmen in Stuttgart mehr als nur eine Wasserpumpe oder einen Quellstein.

Die Stuttgarter Wasserspielplätze werden im Sommer durch mobile Anlagen ergänzt, etwa am Stadtpalais oder im Jungen Schloss. Der Bedarf ist groß – ist das Angebot zu gering?









Stuttgart - „Wenn ich den See seh, brauch’ ich kein Meer mehr“, heißt es. Stuttgart jedoch hat leider nicht einmal einen See zum Schwimmen zu bieten – selbst der Neckar fristet in Stuttgart ein Schattendasein. Schade, aber sei’s drum. Denn seit dem vergangenen Jahr liegt Stuttgart am Meer – zumindest im Sommer: Vor dem Stadtpalais ist seit Donnerstag wieder ein künstlicher Wasserbereich aufgebaut. Das Sommerfestival namens Stadt am Meer ist laut OB Fritz Kuhn (Grüne) „ein Volltreffer“ – kein Wunder, hier kommen Jung und Alt auf ihre Kosten: Kinder planschen, Erwachsene chillen.