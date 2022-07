13 Der Brunnen am Milaneo wird gerne zum Planschen genutzt. Foto: Lichtgut/Leif-Hendrik Piechows/i

Wenn es heiß ist, zieht es alle ans Wasser: Eine Auswahl an besonderen Wasserspielplätzen, Wasserspielen, Brunnen und Wasserstellen in Stuttgart.















Wasser marsch! Ist es im Kessel und am Kesselrand heiß, sind Wasserspielplätze und überhaupt Orte am oder mit Wasser sehr beliebt. Es gibt in Stuttgart etwa 250 Brunnen, zudem sind etwa 110 der rund 600 Spielplätze, die das Garten-, Friedhofs- und Forstamt betreut, in irgendeiner Weise mit Wasser ausgestattet. Die Auswahl an Wasserspielelementen ist allerdings meist überschaubar: Es gibt in der Regel Wasserpumpen, Quellsteine oder Brunnen mit Brunnenschale als Überlauf zum Matschen sowie Wasserrinnen. Das ist oft völlig ausreichend, das Element Wasser allein genügt, um Kindern zum Spielen, Matschen und Toben zu verleiten. Wenn es doch mal etwas mehr sein soll, haben wir hier eine kleine Auswahl an besonderen Wasserspielplätzen, Wasserspielen, Brunnen und Wasserstellen zusammengestellt.