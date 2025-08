Wasserschaden mit Folgen: „Wenn wir dürfen, geht es zackig“: Wiedereröffnung der neuen Stadthalle in Sicht

Erst hatte man kein Glück, dann kam auch noch Pech hinzu. Schon beim Bau der neuen Stadthalle in Großbottwar war es zu Komplikationen gekommen – einige der Säulen des Gebäudes mussten frisch gegossen werden. Kurz nach der Einweihung im Herbst 2021 wurde dann ein Wasserschaden bemerkt. Die Harzberghalle wurde zu einem Fall für Richter, Gutachter und Versicherungen – und musste wieder geschlossen werden. Eine Sanierung konnte erst initiiert werden, als die langwierige Beweisaufnahme abgeschlossen war. Nun scheint die Geschichte aber doch noch ein positives Ende zu nehmen.

Seit Anfang des Jahres wird das Gebäude im großen Stil wieder auf Vordermann gebracht. Die gute Stube der Stadt musste im Innern teilweise fast auf den Rohbaustatus zurückgestutzt werden. Wandverkleidungen wurden entfernt und Böden herausgerissen. Der Veranstaltungssaal hatte zwischenzeitlich Züge einer Mondlandschaft, war übersät mit Estrichbrocken.

Nun hat sich das Bild deutlich gewandelt. Die herausgeklopften Klumpen sind weggeschafft worden. Alles wirkt aufgeräumter. Der Estrich sei gerade frisch verlegt worden, erklärt Bürgermeister Ralf Zimmermann. Außerdem sind die Zuleitungen für die Heizung aus dem Boden an die Decke verlagert worden. Ein etwaiges Leck falle künftig sofort auf, weil es von der Decke tropfen würde, erklärt der Rathauschef. Ein Schaden wie zuletzt wird damit praktisch ausgeschlossen.

Ursächlich sei nämlich mutmaßlich ein falsches Eckventil gewesen, wodurch die Leitungen nass wurden und von außen durchgerostet seien „und damit quasi den Boden geflutet haben“, erklärt Zimmermann. „Man kommt natürlich an eine abgehängte Decke auch viel leichter ran als an einen verschlossenen Boden“, betont er.

Halle wird noch in diesem Jahr fertig

Darüber hinaus wurden mittlerweile Holzelemente, die durch die Feuchtigkeit in Mitleidenschaft gezogen worden waren, ausgetauscht. „Wir sind aus dem Bereich des Abrisses der schadhaften Stellen raus und in die Phase des Wiederaufbauens übergegangen“, fasst Zimmermann zusammen.

Die Zuleitungen zur Heizung sind vom Boden unter die Decke verlagert worden, wo sie leichter zu erreichen sind. Foto: Avanti/Ralf Poller

Als Nächstes müssten unter anderem in den Duschen noch der Estrich eingelassen, Fliesen verlegt und Malerarbeiten erledigt werden. Der große Saal werde anschließend mit Parkett bestückt, im Foyer ein Terazzoboden aufgebracht. Heizkörper müssten angeschlossen werden.

„Ganz zum Schluss werden die Wandvertäfelungen angebracht“, kündigt der Rathauschef an. „Die Halle wird auf jeden Fall dieses Jahr fertig und wir werden im Dezember oder Januar Einweihung feiern können“, sagt er. „Man sieht: Wenn wir dürfen, dann geht es auch zackig“, fügt er hinzu. Lange seien der Stadt aber wegen des Beweissicherungsverfahrens die Hände gebunden gewesen.

Finanziell kommt die Stadt halbwegs glimpflich davon

Finanziell scheint die Stadt aus dem ganzen Schlamassel mit einem halbwegs blauen Auge davonzukommen. Zwischen 700.000 und 800.000 müssten für die Sanierung insgesamt investiert werden, das Gros übernehme die Versicherung, erklärt der Bürgermeister. Grob geschätzt 100.000 Euro blieben an der Kommune hängen. So müsse die Verlegung der Heizungsleitungen unter die Decke aus eigener Tasche finanziert werden, weil das kein Muss gewesen sei. Zudem seien nicht alle Bauteile versichert gewesen.

Allerdings werde man im Gerichtsverfahren auf Schadensersatz bei am Bau beteiligten Unternehmen pochen und dort die Kosten geltend machen. „Es geht dabei auch um den entgangenen Gewinn durch die geschlossene Halle, wodurch wir keine Einnahmen generieren können“, sagt Zimmermann. „Es gibt mehrere Beteiligte in dem Verfahren. Wahrscheinlich läuft es am Ende wie immer auf einen Vergleich hinaus“, prognostiziert er.

So oder so ist Zimmermann froh, dass die neue Halle bald tatsächlich in den Regelbetrieb gehen kann. „Am Anfang tat es weh, die Abrissarbeiten zu beobachten. Aber wenn man jetzt sieht, wie es vorwärtsgeht, ist das schon was Schönes“, erklärt er.